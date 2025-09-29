Ghost of Yotei esce tra pochi giorni: lo sconto di lancio è ancora attivo su Amazon per la prenotazione

Ghost of Yotei è in arrivo: tra tre giorni potrete iniziare le nuove avventure di Sucker Punch in Giappone, nei panni della guerriera Atsu. Il gioco ha ottenuto ottimi voti a livello mondiale e anche la nostra recensione è positiva, elogiando vari aspetto dell'opera. Se la recensione ha risolto ogni vostro dubbio e avete la certezza di voler giocare subito a questo titolo, potete fare la prenotazione di Ghost of Yotei per PS5 su Amazon Italia, pagando 69,90€ invece di 80,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Lo sconto attuale è il migliore di sempre e probabilmente scomparirà dopo il lancio, quindi se desiderate il gioco il nostro consiglio è di ordinarlo subito. In caso contrario, dovrete aspettare un po' di tempo per poter mettere le mani su una promozione ancora migliore di questa.