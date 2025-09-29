Ghost of Yotei esce tra pochi giorni: lo sconto di lancio è ancora attivo su Amazon per la prenotazione

Ghost of Yotei è in arrivo: tra tre giorni potrete iniziare le nuove avventure di Sucker Punch in Giappone, nei panni della guerriera Atsu. Il gioco ha ottenuto ottimi voti a livello mondiale e anche la nostra recensione è positiva, elogiando vari aspetto dell'opera. Se la recensione ha risolto ogni vostro dubbio e avete la certezza di voler giocare subito a questo titolo, potete fare la prenotazione di Ghost of Yotei per PS5 su Amazon Italia, pagando 69,90€ invece di 80,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Lo sconto attuale è il migliore di sempre e probabilmente scomparirà dopo il lancio, quindi se desiderate il gioco il nostro consiglio è di ordinarlo subito. In caso contrario, dovrete aspettare un po' di tempo per poter mettere le mani su una promozione ancora migliore di questa.
Di cosa parla Ghost of Yotei
Ghost of Yotei ci porta in Giappone, come detto, alcuni secoli Ghost of Tsushima: non serve quindi aver giocato tale capitolo per godersi questo nuovo. Siamo infatti in un nuovo luogo (il monte Yotei che dà il nome al titolo) e avremo il controllo su un nuovo personaggio, Atsu, una guerriera che da giovane ha visto la propria famiglia sterminata da dei criminali. Ora che è cresciuta la donna dà il via alla propria vendetta.
In questo nuovo capitolo di Sucker Punch, avremo a disposizione più armi rispetto al passato e nuove capacità, come la possibilità di suonare lo shamisen per dire al gioco ciò di cui abbiamo bisogno e farci così guidare nel giusto luogo, in un nuovo metodo di esplorazione più naturale e soddisfacente.
Con noi ci sarà anche un lupo che ci aiuterà man mano che creiamo un rapporto con lui, arrivando al punto che sarà in grado di fare duelli di coppia contro gli avversari insieme a noi.