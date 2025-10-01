Come disdire PlayStation Plus: i passaggi per cancellare l'abbonamento PS4 e PS5

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 e permette di accedere a una serie di funzionalità, come il gioco online e l'uso di una serie di cataloghi di giochi, differenti a seconda del livello.
Se siete abbonati ma vi siete resi conto che oramai non lo usate a sufficienza e volete assicurarvi che il servizio non vi faccia pagare in modo automatico al prossimo rinnovo, ecco a voi una guida per sapere come disdire PlayStation Plus.
I passaggi per disdire PlayStation Plus
Se volete cancellare l'abbonamento a PS Plus tramite un browser Web, dovete seguire questa semplice procedura:
- Prima di tutto dovete accedere con il giusto account alla sezione "Gestisci account"
- Poi, dovete fare click su "Abbonamento" che dovreste trovare nel menù di sinistra
- Infine, vi basta selezionare "Annulla abbonamento" nella sezione dedicata a PS Plus
Se invece siete su console e volete cancellare PS Plus, dovete seguire passaggi diversi, dedicati alle due piattaforme. Ecco cosa dovete fare su PlayStation 5:
- Prima di tutto, nella dashboard di PS5 andate in alto a destra per trovare il menù Impostazioni
- Poi selezionare la sezione Utenti e account
- Al suo interno scegliete Account
- Poi tocca a Pagamento e abbonamenti, da cui si passa ad Abbonamenti e infine PlayStatio Plus
- L'ultima voce da scegliere è Annulla abbonamento
Se invece siete su PS4, dovete fare così:
- Nella console, selezionate la sezione PlayStation Plus
- Poi optate per Gestisci abbonamento
- Successivamente dovete cliccare su Abbonamento
- Per chiudere basta optare per Annulla abbonamento
In tutti i casi, il servizio PS Plus continuerà a essere attivo per tutto il tempo che avete già pagato. Annulla l'abbonamento serve per fare in modo che, nel momento nel quale il servizio scadrà, non si rinnovi in modo automatico facendovi pagare un altro anno.