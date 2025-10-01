Come cancellare Xbox Game Pass ora che aumenta di prezzo: i passaggi per disdire

Arrivati a questo punto lo saprete tutti, Xbox Game Pass è stato rivoluzionato, aggiungendo giochi, cambiando alcuni benefici e - soprattutto - aumento di prezzo in versione Ultimate, che è la versione veramente utile per chi vuole giocare giochi nuovi al lancio.

Il primo pensiero di molti è quindi solo uno: come faccio a disdire Xbox Game Pass così da non rischiare di pagare di più appena il mio attuale abbonamento scadrà? Vediamo i passaggi da seguire.