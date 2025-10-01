Come cancellare Xbox Game Pass ora che aumenta di prezzo: i passaggi per disdire

Arrivati a questo punto lo saprete tutti, Xbox Game Pass è stato rivoluzionato, aggiungendo giochi, cambiando alcuni benefici e - soprattutto - aumento di prezzo in versione Ultimate, che è la versione veramente utile per chi vuole giocare giochi nuovi al lancio.
Il primo pensiero di molti è quindi solo uno: come faccio a disdire Xbox Game Pass così da non rischiare di pagare di più appena il mio attuale abbonamento scadrà? Vediamo i passaggi da seguire.
I passaggi per disdire l'abbonamento di Xbox Game Pass
Se il vostro obiettivo è di cancellare il rinnovo automatico del servizio di Microsoft dovete seguire i seguenti passaggi se siete su console:
- Andate su Profilo e sistema
- Cliccate su Impostazioni
- Poi su Account
- Infine su Abbonamenti
- Il passaggio finale è selezionare Annulla abbonamento e seguire la procedura
Se invece volete cancellare l'abbonamento tramite il web, dovete:
- Accedere al vostro account Microsoft e selezionare Abbonamenti
- Trovare l'abbonamento e selezionare Gestisci (se vedete Attiva fatturazione ricorrente invece di Gestisci, significa che l'abbonamento è già impostato per interrompersi da solo senza farvi pagare)
- Infine, selezionare Annulla sottoscrizione e seguire la procedura
In caso la procedura vi dia diritto a un rimborso, vi verrà segnalato.
Non cancellate, ma acquistate Xbox Game Pass prima che salga di prezzo
Se non volete cancellare ma preferite continuare a usare Xbox Game Pass prima che salga di prezzo, la scelta migliore per i tre mesi di servizio è comprarlo ad esempio tramite Amazon. In alternativa, potete optare per un mese tramite Instant Gaming a prezzo scontato. Ovviamente dovete farlo rapidamente prima che i prezzi salgano. Diteci, cosa ne pensate del nuovo prezzo del servizio?