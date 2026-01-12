Xbox Game Pass dà il via al suo 2026: diamo un'occhiata ai primi giochi di gennaio

Si prospetta un anno di notevole spessore anche per l'abbonamento Microsoft, anche se ovviamente è presto per fare bilanci: in ogni caso, i primi giochi di gennaio su Game Pass sembrano avere già il piglio giusto per mantenere alta l'attenzione degli utenti. D'altra parte, si tratta di un anno in cui il servizio dovrà dimostrare molto: dopo il notevole aumento di prezzo entrato in vigore lo scorso ottobre, il nuovo standard è ormai entrato a regime e Microsoft deve trovare il giusto ritmo di uscite per giustificare i quasi 30€ richiesti per l'abbonamento ad Ultimate, che come riferito dalla compagnia dovrebbe prevedere anche 75 giochi in uscita al lancio direttamente nel catalogo.
Ovviamente questo non si vedrà subito dalla prima ondata di gennaio, ma possiamo già intravedere un paio di titoli di sicuro interesse, come Resident Evil Village e Star Wars Outlaws, che potrebbero già stabilire la tendenza di quest'anno.
I programmi di Microsoft non sono mai chiarissimi quando si tratta di fine/inizio anno, ma le tempistiche sembrano lasciare ampio spazio anche a una seconda ondata di giochi di questo mese, forse insieme ai primi di febbraio. Con l'Xbox Developer Direct previsto per il 22 gennaio, è probabile che ulteriori novità possano arrivare in tale occasione, forse anche con un lancio a sorpresa, ma si tratta solo di supposizioni. Nel frattempo, ricordiamo anche che Game Pass perderà 5 giochi a metà gennaio, per poi dedicarsi alla panoramica delle novità in arrivo.
Quarantine Zone: The Last Check - PC, 12 gennaio (Ultimate, PC)
Oltre ai titoli elencati nell'annuncio ufficiale, da Devolver Digital è arrivato praticamente a sorpresa anche Quarantine Zone: The Last Check, un interessante survival-gestionale incentrato su un punto di controllo da far funzionare al meglio durante un'invasione di zombie, dando modo di vivere una situazione piuttosto trita in ambito videoludico da una prospettiva completamente diversa dal solito.
Nonostante l'idea dell'epidemia zombie sia ormai piuttosto abusata, diventata una sorta di archetipo standard nei videogiochi, questo titolo punta a farcela vivere in una maniera decisamente diversa dal solito. Non è un survival horror, bensì una specie di gestionale che ricorda sotto certi aspetti il celebre Papers, Please, nel quale dobbiamo controllare un checkpoint in una città ormai al collasso, cercando di proteggere i sopravvissuti. La mansione comprende varie attività che riguardano il controllo dei parametri vitali delle persone alla ricerca di eventuali segni di infezione, filtrare dunque l'accesso al campo e gestire le poche risorse a disposizione, isolare gli infetti e anche portare avanti le ricerche per scoprire la causa dell'infezione e come combatterla.
Star Wars Outlaws - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 13 gennaio (Ultimate, PC)
Uno dei giochi di maggior rilievo di questa mandata è sicuramente Star Wars Outlaws, action open world sviluppato da Ubisoft e incentrato sul celebre universo del franchise di Disney e George Lucas.
Piazzato tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, è di fatto il primo titolo di questo tipo a sfruttare la licenza di Star Wars, e già per questo motivo rappresenta un'esperienza davvero da non perdere per molti. Star Wars Outlaws ci pone nei panni di Kay Vess, un'avventuriera intenzionata a portare avanti diversi lavori per guadagnare la propria libertà e la possibilità di iniziare una nuova vita insieme al suo compagno Aix, ma che si troverà anche coinvolta con i grandi scontri all'interno della galassia. Da quello che sembra un semplice lavoretto per la criminalità parte il suo lungo viaggio che la porta ad esplorare varie ambientazioni e conoscere diversi personaggi più o meno calati dentro l'eterna battaglia tra Impero e Alleanza Ribelle, in un'esperienza davvero molto particolare nell'universo di Star Wars.
MIO: Memories in Orbit - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 20 gennaio (Ultimate, PC)
C'è sempre spazio per un metroidvania, e MIO: Memories in Orbit dà l'idea di essere proprio un buon metroidvania, come abbiamo potuto anche sperimentare nel provato dedicato.
Il gioco ci pone nei panni di MIO, una piccola entità robotica dalle abilità uniche che si risveglia in uno strano mondo dormiente, una gigantesca Arca futuristica chiamata Vascello che assume la classica funzione della labirintica mappa alla base dei giochi di questo tipo. La prima cosa che risalta in MIO: Memories in Orbit è la sua particolare caratterizzazione grafica, dominata da una direzione artistica di notevole fattura, in grado di mettere in scena lo strano mondo fantascientifico con un stile davvero unico, disegnato con un tratto dotato di grande carattere. Oltre a questo è il gameplay a emergere sovrano, con un ritmo di gioco veloce e fluido dato da movimenti aerei fulminei e coreografici, che uniscono la sfida del movimento tra piattaforme con combattimenti anche piuttosto impegnativi. Da quanto visto finora, MIO: Memories in Orbit sembra seguire piuttosto da vicino l'esempio di Ori, e non è certo cosa da poco.
Gli arrivi e le partenze della prima metà di gennaio 2026
Disponibili su Game Pass dal 6 gennaio
- Brews & Bastards - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 6 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Little Nightmares: Enhanced Edition - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 6 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Atomfall - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 7 gennaio (Premium)
- Lost in Random: The Eternal Die - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 7 gennaio (Premium)
- Rematch - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 gennaio (Premium)
- Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 gennaio (Premium)
- Final Fantasy - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Quarantine Zone: The Last Check - PC, 12 gennaio (Ultimate, PC)
- Star Wars Outlaws - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 13 gennaio (Ultimate, PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 15 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Resident Evil Village - Cloud, Xbox e PC, 20 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- MIO: Memories in Orbit - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 20 gennaio (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 gennaio
- Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S)
- Neon White (Cloud, Console, Handheld e PC)
- Road 96 (Cloud, Console, Handheld e PC)
- The Ascent (Cloud, Console, Handheld e PC)
- The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Console, Handheld e PC)