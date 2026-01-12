Xbox Game Pass dà il via al suo 2026: diamo un'occhiata ai primi giochi di gennaio

Si prospetta un anno di notevole spessore anche per l'abbonamento Microsoft, anche se ovviamente è presto per fare bilanci: in ogni caso, i primi giochi di gennaio su Game Pass sembrano avere già il piglio giusto per mantenere alta l'attenzione degli utenti. D'altra parte, si tratta di un anno in cui il servizio dovrà dimostrare molto: dopo il notevole aumento di prezzo entrato in vigore lo scorso ottobre, il nuovo standard è ormai entrato a regime e Microsoft deve trovare il giusto ritmo di uscite per giustificare i quasi 30€ richiesti per l'abbonamento ad Ultimate, che come riferito dalla compagnia dovrebbe prevedere anche 75 giochi in uscita al lancio direttamente nel catalogo. Ovviamente questo non si vedrà subito dalla prima ondata di gennaio, ma possiamo già intravedere un paio di titoli di sicuro interesse, come Resident Evil Village e Star Wars Outlaws, che potrebbero già stabilire la tendenza di quest'anno. I giochi più interessanti in arrivo su Xbox Game Pass nel 2026 (e oltre) I programmi di Microsoft non sono mai chiarissimi quando si tratta di fine/inizio anno, ma le tempistiche sembrano lasciare ampio spazio anche a una seconda ondata di giochi di questo mese, forse insieme ai primi di febbraio. Con l'Xbox Developer Direct previsto per il 22 gennaio, è probabile che ulteriori novità possano arrivare in tale occasione, forse anche con un lancio a sorpresa, ma si tratta solo di supposizioni. Nel frattempo, ricordiamo anche che Game Pass perderà 5 giochi a metà gennaio, per poi dedicarsi alla panoramica delle novità in arrivo.

Brews & Bastards - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 6 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Un dungeon crawler a base di birra ancora mancava sulla scena videoludica, ma fortunatamente ci pensa Brews & Bastards a coprire questa grave lacuna: è un misto tra un twin-stick shooter e un gioco di ruolo che ci porta ad esplorare intricati livelli pieni di nemici e minacce, da affrontare con armi da fuoco e potenti birre. Un momento di scontro in Brews & Bastards C'è da scegliere il proprio personaggio in mezzo a una masnada di ubriaconi e con questo lanciarci contro orde di demoni alticci nelle profondità della Taverna Minestrine, alla ricerca della Pietra Etilica rubata. Il fatto di poter affrontare l'avventura anche in modalità cooperativa con un gruppo composto da un massimo di quattro giocatori aumenta ovviamente il tasso di divertimento (nonché quello alcolemico), rendendo il tutto più caotico e coinvolgente. La presenza di trappole e ostacoli da superare, oltre all'umorismo demenziale onnipresente, dona al tutto un tono particolare e uno spiccato carattere.

Little Nightmares: Enhanced Edition - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 6 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Il gioco che ha dato origine alla serie dark fiabesca di Tarsier torna in una versione migliorata con Little Nightmares: Enhanced Edition, una sorta di remaster dell'originale che lascia perfettamente intatto il fascino dell'avventura con toni horror uscita inizialmente nel 2017 ma aggiungendo alcune soluzioni tecniche in grado di farlo calzare al meglio sulle nuove piattaforme attuali. Six e gli incubi di Little Nightmares In sostanza, la nuova versione porta la risoluzione a 4K e il frame-rate punta a 60 fps, oltre ad alcune tecniche applicate per impreziosire la qualità grafica, come la nuova illuminazione volumetrica, effetti particellari più avanzati e riflessi costruiti in ray-tracing. Partendo già da una base dotata di grande fascino, queste aggiunte risultano molto funzionali ad incrementare la particolare atmosfera del gioco, che mette in scena per il resto la stessa, ottima avventura dai toni horror sulla piccola Six alle prese con grotteschi incubi molto più grandi di lei.

Atomfall - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 7 gennaio (Premium) Dopo il lancio su Ultimate, Atomfall arriva anche al livello Premium, portando con sé la sua particolare interpretazione dell'action survival con elementi da gioco di ruolo. La campagna inglese di Atomfall A prima vista potrebbe sembrare una sorta di Fallout ad ambientazione britannica, ma il riferimento potrebbe essere fuorviante. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Atomfall, gli elementi da RPG si fondano su una progressione basata sull'albero delle abilità, ma per il resto siamo di fronte soprattutto a un action in prima persona, con elementi survival e un tono davvero fuori dalle righe. La tranquilla campagna inglese trasformata in una zona d'esclusione crea dei contrasti notevoli, tra il sarcastico e l'inquietante, mentre la stranezza generale di personaggi e situazioni spinge a interrogarci sempre su cosa sia il caso di fare e su come approcciare le missioni, visto che la libertà di scelta è notevole e le conseguenze spesso inaspettate. Un gioco strano e ruvido sotto diversi aspetti, ma che porta sul piatto davvero qualcosa di nuovo e interessante, cosa che non è affatto comune di questi tempi.

Lost in Random: The Eternal Die - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 7 gennaio (Premium) Altro passaggio nel catalogo Premium è quello di Lost in Random: The Eternal Die, nuovo capitolo nella serie sviluppata da Storyteller Games e ambientato nello strano mondo regolato dai dadi. Un incontro in Lost in Random: The Eternal Die Si tratta di un gioco d'azione con elementi roguelite che ci mette al controllo della Regina di Random, Aleksandra, e della sua compagna Fortune, attraversando nuovi regni caratterizzati dalla particolare atmosfera affascinante e decadente vista anche nel primo capitolo, Lost in Random. In questi strani mondi ci troviamo impegnati in combattimenti con inquadratura isometrica contro varie creature bizzarre, con un sistema che mischia elementi d'azione con armi e lancio di dadi, come da tradizione, la cui aleatorietà contraddistingue fortemente il gameplay, andando a modificare il prosieguo stesso della storia e le situazioni in cui ci si può trovare e rendendo ogni partita unica. Potete conoscere meglio il titolo in questione nella nostra recensione di Lost in Random: The Eternal Die, pubblicata al lancio.

Rematch - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 gennaio (Premium) I giochi di calcio arcade si sono un po' persi nel tempo, ormai soppiantati quasi totalmente dall'approccio simulativo in questo ambito. Una partita in Rematch È proprio per questo che Rematch può giocarsi benissimo le sue carte, con la sua interpretazione diversa dal solito. Questa particolare traduzione del calcio in videogioco abbandona la pretesa di riprodurre su schermo delle partite reali, con licenze per qualsiasi cosa, per mettere in scena qualcosa di diverso e tornare un po' alle origini della questione: il divertimento con la palla. Rematch propone partite multiplayer 5 contro 5 in cui ogni giocatore controlla un singolo calciatore, in modo da ricreare dinamiche di squadra particolari, in cui ognuno deve interpretare un ruolo e collaborare al meglio con gli altri per vincere. Come potete vedere anche nella nostra recensione di Rematch, l'idea del team Sloclap (autori anche di Sifu e Absolver) è ben costruita e realizzata, creando una versione del calcio videoludico che può risultare facilmente più dinamica e coinvolgente del solito.

Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 gennaio (Premium) Nel caso non l'abbiate giocato alla prima occasione, Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition è tornato con una nuova versione, che inizialmente è stata messa direttamente a disposizione all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate e ora arriva anche su Premium. Una scena al fronte in Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition Si tratta di una sorta di remaster ottimizzata per funzionare al meglio sulle piattaforme di nuova generazione, con incrementi qualitativi per quanto riguarda la grafica ma contenuti sostanzialmente derivanti dalle versioni precedenti. Si tratta dunque di uno sparatutto in terza persona che ci cala direttamente nei panni del Capitano Titus, uno Space Marine dell'universo di Warhammer 40.000, alle prese con orde di Orki che hanno invaso un Mondo Forgia Imperiale, ovviamente da debellare con le cattive. Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition presenta la medesima azione serrata dell'originale, ma con texture migliorate in 4K, modelli dei personaggi migliorati, audio rimasterizzato, controlli rivisti e tutti i contenuti aggiuntivi.

Final Fantasy – Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Con Final Fantasy arriva uno dei capisaldi non solo del genere JRPG ma dei videogiochi in generale, trattandosi di un titolo dalla valenza storica incalcolabile. Una scena in Final Fantasy Pixel Remaster Uscito originariamente nel 1987, ovvero quasi quarant'anni fa, resta un titolo caratterizzato da una scrittura e una narrazione assolutamente attuali e godibili ancora oggi, in questo caso sostenuto anche da alcuni ammodernamenti applicati con questa sorta di versione rimasterizzata, uscita tra il 2021 e il 2022 con l'operazione Pixel Remaster attuata sui primi capitoli della serie. È un gioco che rientra pienamente nella categoria dei classici videoludici, essendo un'opera che è stata in grado di imprimersi in maniera indelebile nella mente di giocatori e autori nel corso degli anni, rimanendo un punto di riferimento anche al di là del particolare contesto storico in cui è stato lanciato. Ovviamente è un po' datato oggi, nonostante l'adattamento effettuato in questa versione, ma resta una grande storia degna di essere vissuta.

Quarantine Zone: The Last Check - PC, 12 gennaio (Ultimate, PC) Oltre ai titoli elencati nell'annuncio ufficiale, da Devolver Digital è arrivato praticamente a sorpresa anche Quarantine Zone: The Last Check, un interessante survival-gestionale incentrato su un punto di controllo da far funzionare al meglio durante un'invasione di zombie, dando modo di vivere una situazione piuttosto trita in ambito videoludico da una prospettiva completamente diversa dal solito. Un controllo standard in Quarantine Zone: The Last Check Nonostante l'idea dell'epidemia zombie sia ormai piuttosto abusata, diventata una sorta di archetipo standard nei videogiochi, questo titolo punta a farcela vivere in una maniera decisamente diversa dal solito. Non è un survival horror, bensì una specie di gestionale che ricorda sotto certi aspetti il celebre Papers, Please, nel quale dobbiamo controllare un checkpoint in una città ormai al collasso, cercando di proteggere i sopravvissuti. La mansione comprende varie attività che riguardano il controllo dei parametri vitali delle persone alla ricerca di eventuali segni di infezione, filtrare dunque l'accesso al campo e gestire le poche risorse a disposizione, isolare gli infetti e anche portare avanti le ricerche per scoprire la causa dell'infezione e come combatterla.

Star Wars Outlaws - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 13 gennaio (Ultimate, PC) Uno dei giochi di maggior rilievo di questa mandata è sicuramente Star Wars Outlaws, action open world sviluppato da Ubisoft e incentrato sul celebre universo del franchise di Disney e George Lucas. Piazzato tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, è di fatto il primo titolo di questo tipo a sfruttare la licenza di Star Wars, e già per questo motivo rappresenta un'esperienza davvero da non perdere per molti. Star Wars Outlaws ci pone nei panni di Kay Vess, un'avventuriera intenzionata a portare avanti diversi lavori per guadagnare la propria libertà e la possibilità di iniziare una nuova vita insieme al suo compagno Aix, ma che si troverà anche coinvolta con i grandi scontri all'interno della galassia. Da quello che sembra un semplice lavoretto per la criminalità parte il suo lungo viaggio che la porta ad esplorare varie ambientazioni e conoscere diversi personaggi più o meno calati dentro l'eterna battaglia tra Impero e Alleanza Ribelle, in un'esperienza davvero molto particolare nell'universo di Star Wars.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 15 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Da un po' di tempo a questa parte, Game Pass sta espandendo il proprio catalogo in modo da rivolgersi a un pubblico quanto più possibile ampio, comprendendo anche titoli per la famiglia e il pubblico più giovane, come vediamo anche in questo caso con My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery. I pony protagonisti di My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery Si tratta di un videogioco basato sulla licenza ufficiale di My Little Pony che è chiaramente rivolto a bambini o utenti comunque decisamente giovani, ma si tratta comunque di un prodotto costruito in maniera piuttosto interessante, che ha ricevuto ottime valutazioni da parte dei giocatori anche su Steam. È sostanzialmente un'avventura in 3D per uno o due giocatori, che consente di utilizzare tutti i personaggi del celebre franchise all'interno di diverse attività e missioni, con un ampio hub tridimensionale da esplorare dal quale si accede a diversi livelli che propongono situazioni di gioco differenti. Una sorta di multievento a tema My Little Pony, che potrebbe essere l'ideale per un certo tipo di pubblico.

Resident Evil Village - Cloud, Xbox e PC, 20 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Uno dei giochi più importanti di questa ondata è Resident Evil Village, che arriva peraltro in contemporanea sia nel tier Ultimate che in Premium. Un incontro con Lady Dimitrescu in Resident Evil Village È l'ottavo capitolo principale della celebre serie horror di Capcom, che per la prima volta si sposta in un'ambientazione più vicina al fiabesco oscuro che alle atmosfere tipiche del franchise, ma avevamo già visto delle variazioni importanti sul tema con il capitolo precedente. La storia di Ethan Winters, incrociata con quella di Chris Redfield, ci porta in un misterioso villaggio in Transilvania, dove il protagonista si ritrova a dover fronteggiare lupi mannari e altre creature derivate direttamente dalle leggende classiche della zona. Da qui ci immergiamo in una vera e propria fiaba oscura che sembra fondere elementi della letteratura horror tradizionale con gli elementi classici di Resident Evil, in un misto ardito che però funziona decisamente bene. Resident Evil Village è una notevole variazione sul tema classico della serie, dotato di una spiccata identità ma sempre riconoscibile come parte integrante della mitologia del franchise Capcom.

MIO: Memories in Orbit - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 20 gennaio (Ultimate, PC) C'è sempre spazio per un metroidvania, e MIO: Memories in Orbit dà l'idea di essere proprio un buon metroidvania, come abbiamo potuto anche sperimentare nel provato dedicato. Il protagonista di MIO: Memories in Orbit Il gioco ci pone nei panni di MIO, una piccola entità robotica dalle abilità uniche che si risveglia in uno strano mondo dormiente, una gigantesca Arca futuristica chiamata Vascello che assume la classica funzione della labirintica mappa alla base dei giochi di questo tipo. La prima cosa che risalta in MIO: Memories in Orbit è la sua particolare caratterizzazione grafica, dominata da una direzione artistica di notevole fattura, in grado di mettere in scena lo strano mondo fantascientifico con un stile davvero unico, disegnato con un tratto dotato di grande carattere. Oltre a questo è il gameplay a emergere sovrano, con un ritmo di gioco veloce e fluido dato da movimenti aerei fulminei e coreografici, che uniscono la sfida del movimento tra piattaforme con combattimenti anche piuttosto impegnativi. Da quanto visto finora, MIO: Memories in Orbit sembra seguire piuttosto da vicino l'esempio di Ori, e non è certo cosa da poco.