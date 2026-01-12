Smartphone POCO X7 Pro e F7 Pro in sconto su AliExpress con i nostri codici

Su AliExpress sono disponibili due smartphone a prezzo scontato: POCO X7 Pro e F7 Pro . Il primo, nella variante da 8 GB + 256 GB costa 231,53 €, ma con il nostro codice MULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova con il codice WDIT20, se il primo non dovesse funzionare). Inoltre, potrai optare per altre configurazioni e colori, ma assicurati di sceglierle manualmente cliccando su questo link .

Smartphone POCO in offerta

Si tratta in questo caso delle offerte invernali di AliExpress, disponibili fino al 18 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

Lo smartphone POCO X7 Pro è dotato di batteria da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge da 90 W, certificazione IP68, fotocamera principale da 50 MP con OIS e processore Dimensity 8400-Ultra.

Caratteristiche dello smartphone POCO X7 Pro

POCO F7 Pro, invece, è dotato di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, batteria da 6.000 mAh e fotocamera principale da 50 MP.