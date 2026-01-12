The NewZealand Story: Untold Adventure, il remake del classico da Commodore Industries è in arrivo

Commodore Industries ha annunciato The NewZealand Story: Untold Adventure, il remake dello storico platform di Taito, con un periodo di uscita molto vicino, visto che è previsto arrivare su Steam già il mese prossimo, a febbraio, in attesa di comunicazioni più precise.
C'è ancora un notevole caos per quanto riguarda la gestione del marchio Commodore, ma questo evidentemente non ha impedito alla compagnia italiana di andare avanti con i lavori e sviluppare questo rifacimento del grande classico Taito in forma moderna, con quella che sembra essere una ricostruzione tecnica totale ma fedele all'originale.
Ricordiamo che la compagnia in questione non è quella che ha lanciato l'ottimo Commodore 64 Ultimate: quest'ultima è Commodore International, che a sua volta avrebbe acquisito il marchio e con cui Commodore Industries ha un contenzioso in atto sull'utilizzo del nome, il cui esito è ancora incerto.
Una versione modernizzata
Nonostante le disquisizioni sull'uso del nome Commodore, intanto è in arrivo questo remake di The NewZealand Story da parte della compagnia fondata da Luigi Simonetti, con una pagina Steam che consente di ottenere varie informazioni al riguardo.
L'uscita è prevista per febbraio 2026, in attesa di comunicazioni su una data più precisa, mentre la descrizione consente di ottenere alcuni dettagli.
Si tratta di una ricostruzione tecnica del classico uscito nel 1988 da parte di Taito, che sembra riproporre la medesima avventura originale ma con una veste grafica completamente nuova e in alta definizione.
Ci troviamo dunque a interpretare nuovamente l'eroico kiwi Tiki e cercare di salvare Phee-Phee dal temibile Walrus, attraversando una grande quantità di livelli irti di ostacoli e nemici, facendo uso di varie armi e anche di particolari veicoli.
Il fascino dell'originale è difficilmente raggiungibile, ma se non altro i nostalgici, o coloro che vogliono sperimentare questo grande classico dei platform, potranno ora giocarci in una versione moderna.