The NewZealand Story: Untold Adventure, il remake del classico da Commodore Industries è in arrivo

Commodore Industries ha annunciato The NewZealand Story: Untold Adventure, il remake dello storico platform di Taito, con un periodo di uscita molto vicino, visto che è previsto arrivare su Steam già il mese prossimo, a febbraio, in attesa di comunicazioni più precise.

C'è ancora un notevole caos per quanto riguarda la gestione del marchio Commodore, ma questo evidentemente non ha impedito alla compagnia italiana di andare avanti con i lavori e sviluppare questo rifacimento del grande classico Taito in forma moderna, con quella che sembra essere una ricostruzione tecnica totale ma fedele all'originale.

Ricordiamo che la compagnia in questione non è quella che ha lanciato l'ottimo Commodore 64 Ultimate: quest'ultima è Commodore International, che a sua volta avrebbe acquisito il marchio e con cui Commodore Industries ha un contenzioso in atto sull'utilizzo del nome, il cui esito è ancora incerto.