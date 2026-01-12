Hytale è in arrivo e punta a oltre un milione di giocatori già in accesso anticipato

Nonostante i problemi organizzativi legati alla produzione e al lancio, gli sviluppatori di Hytale hanno comunque grandissime speranze per quanto riguarda Hytale, puntando a oltre un milione di giocatori già durante l'accesso anticipato.
Dopo il caos derivato dalla chiusura del progetto da parte di Riot, che avrebbe dovuto fare da publisher per il gioco ma si è poi tirata indietro mettendo a serio rischio la sopravvivenza di questo titolo portato avanti per diversi anni, sembra che le cose si stiano mettendo piuttosto bene.
Con il passaggio di consegne dalla compagnia di League of Legends al fondatore Simon Collins-Laflamme, che ha ripreso in mano completamente il progetto, sembra che Hytale sia tornato a destare una notevole attenzione.
Grandi speranze
La data fissata per l'accesso anticipato di Hytale è ormai vicina: il 13 gennaio il gioco potrà essere giocato in una forma ancora non del tutto completa ma comunque ampiamente fruibile attraverso l'early access, e gli sviluppatori si aspettano una notevole folla di giocatori.
Considerando che il progetto va avanti da una decina d'anni, si tratta di un titolo in grado di contare già su una notevole quantità di fan e di contenuti pronti, dunque l'accesso anticipato dovrebbe in effetti rappresentare un evento di un certo rilievo.
Come abbiamo visto, Hytale può essere acquistato attraverso il suo sito ufficiale e non sarà su Steam, almeno inizialmente, tuttavia verrà messo a disposizione a un prezzo piuttosto accessibile.