Hytale è in arrivo e punta a oltre un milione di giocatori già in accesso anticipato

Nonostante i problemi organizzativi legati alla produzione e al lancio, gli sviluppatori di Hytale hanno comunque grandissime speranze per quanto riguarda Hytale, puntando a oltre un milione di giocatori già durante l'accesso anticipato.

Dopo il caos derivato dalla chiusura del progetto da parte di Riot, che avrebbe dovuto fare da publisher per il gioco ma si è poi tirata indietro mettendo a serio rischio la sopravvivenza di questo titolo portato avanti per diversi anni, sembra che le cose si stiano mettendo piuttosto bene.

Con il passaggio di consegne dalla compagnia di League of Legends al fondatore Simon Collins-Laflamme, che ha ripreso in mano completamente il progetto, sembra che Hytale sia tornato a destare una notevole attenzione.