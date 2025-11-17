Hytale risorge: il fondatore lo ha ricomprato da Riot Games e svelerà a breve data di uscita e prezzo

Il capo del team, però, non ha smesso di credere nel progetto e dopo mesi di lotte è riuscito insieme ai propri collaboratori ad acquisire la proprietà di Hytale da Riot Games e ha aggiornato i fan sulla situazione.

Hytale , il simil-Minecraft che anni fa ha ottenuto 55 milioni di visualizzazioni col trailer di presentazione, è tornato in vita. Ricordiamo infatti che il progetto era sotto l'egida di Riot Games, fino a quando la compagnia non ha deciso di cancellarlo.

Hytale non è lontano

Tramite un post sul sito ufficiale, viene spiegato che Hytale è ora completamente di proprietà di Hypixel, il team di sviluppo. Non ci sono altri investitori o editori e il progetto sarà gestito dai co-fondatori del team.

Inoltre, è stato svelato che la data di uscita in Accesso Anticipato di Hytale sarà svelata nei prossimi giorni, insieme al prezzo. Inizialmente sarà disponibile solo su Windows, ma gli autori cercheranno di realizzare le versioni Linux e Mac; le versioni console invece arriveranno molto dopo.

Al lancio dell'Accesso Anticipato ci saranno tre modalità: Esplorazione, Creativa e Modding (permette di gestire i propri server e creare contenuti personalizzati). Non ci saranno invece le modalità Avventura e Minigiochi, che arriveranno successivamente. Inoltre, ci sarà un team dedicato ai minigiochi ma sarà possibile crearli con la modalità Creativa già dal lancio.

Ovviamente dobbiamo aspettarci che l'Accesso Anticipato sia imperfetto: il team spiega che i contenuti avranno bisogno di regolari aggiornamenti che potrebbero "rompere il gioco". Inoltre, ci dobbiamo aspettare almeno alcuni anni di sviluppo per raggiungere la versione 1.0, in quanto Hypixel non ha fretta.

Ricordiamo che ad agosto il capo del team di Hytale aveva fatto l'offerta finale per salvarlo.