Perché Yoko Taro non pubblica più giochi? Il creatore di NieR Automata spiega cosa succede dietro le quinte

Sarà forse che Taro sta battendo la fiacca e non vuole lavorare? Ovviamente no. La verità è che Taro ha lavorato su tanti giochi negli anni , ma pare che molti di questi siano stati cancellati in fase di sviluppo.

Yoko Taro è il noto creatore di Nier (e non solo, ovviamente) e i fan di tutto il mondo desiderano vedere un nuovo titolo della serie, ma dopo molti anni dalla pubblicazione di Automata ancora non è stato pubblicato un capitolo principale della saga.

Le parole di Taro

Taro ha parlato con la testata giapponese 4gamer e, secondo la traduzione di Automaton, ha dichiarato: "Spesso mi dicono cose del tipo: 'Perché non stai realizzando un nuovo sequel di NieR?' o 'Yoko Taro non sta facendo nulla', ma questo perché recentemente molti progetti a cui stavo lavorando sono stati interrotti a metà dello sviluppo."

"In realtà ho lavorato ad alcune cose, solo che non hanno mai visto la luce. Sono stato pagato per questo, quindi personalmente non ho alcun problema, ma la gente sembra pensare che non abbia fatto nulla solo perché nessuno dei miei lavori è stato pubblicato".

"Non lo considero un aspetto negativo", ha continuato. "Credo che se dovessi pubblicare qualcosa di strano, sarebbe meglio non pubblicare nulla". Va detto che non è insolito che i videogiochi vengano cancellati dietro le quinte: spesso i progetti non arrivano nemmeno al punto di poter essere annunciati.

