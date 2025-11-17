Timothée Chalamet ha finito di girare le proprie scene in Dune Parte 3

Ovviamente non significa che le riprese nel complesso siano ultimate, ma considerando che Paul è il personaggio più importante per la pellicola è credibile che il grosso sia stato completato.

Le parole di Chalamet

L'informazione proviene da un dialogo tra Chalamet e Adam Sandler presso la Fairfax High School a Los Angeles. I due hanno discusso della propria carriera (e anche un po' di basket) e durante la conversazione - secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter - l'attore di Dune ha parlato di Dune: Parte 2.

Successivamente ha detto di aver completato le riprese di Dune: Messia e la reazione del pubblico è stata un sonoro applauso. Purtroppo non dice molto altro, ma già questa è una conferma che la pellicola è a un buon punto, anche se ovviamente mancano altre fasi di produzione prima che possa arrivare nei cinema.

Dune 3 è basato sul secondo romanzo della serie, Dune: Messia, e chiuderà la trilogia di Villeneuve. Si dovrà vedere quanto fedele sarà rispetto all'opera originale, visto che il finale di Dune Parte 2 si prende alcune libertà.

Ricordiamo infine che Dune: Messia sarà nei cinema di tutto il mondo nel dicembre 2026. Segnaliamo infine che Dune: Awakening sembra in crisi: ha meno giocatori contemporanei di Conan Exiles.