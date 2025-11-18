GTA 6 sarebbe stato testato anche su Nintendo Switch 2

Rockstar Games avrebbe testato GTA 6 su Nintendo Switch 2 . Questo è ciò che afferma l'informatore NateTheHate, solitamente molto attendibile nelle informazioni che riporta, rendendo così più concreta l'ipotesi di un arrivo del nuovo Grand Theft Auto sulla console di Nintendo. Fate attenzione, perché il fatto che ci siano stati dei test, non significa che il gioco ci uscirà sicuramente.

Tastare il terreno

NateTheHate in realtà ha ribadito su X che Rockstar ha fatto dei test, come spiegato da egli stesso rispondendo a un commento che lo tirava in ballo: "Dissi tempo fa che Rockstar stava facendo dei test per portarlo (GTA 6) su Nintendo Switch 2; ma testare non significa sempre pubblicare. So che si è fatto un tentativo di verificare se è possibile convertirlo per la piattaforma. Non so com'è andato il tentativo."

L'informatore ha quindi specificato di nuovo, in un post successivo, che: "Sperimentare non significa 'in sviluppo' e le compagnie spesso fanno dei test per verificare se un gioco è possibile su di un certo hardware."

Insomma, l'invito è quello di non prendere l'emersione di test come la prova dell'arrivo di GTA 6 su Nintendo Switch 2. Sicuramente possono essere letti come una forma di interesse verso la conversione, ma in questa fase di certo non c'è davvero niente, nemmeno la data d'uscita ufficiale, recentemente rinviata, visto che continua a cambiare di anno in anno. Detto questo, il 19 novembre 2026 si spera che GTA 6 esca su Xbox Series X e S e PlayStation 5. La versione PC uscirà in una fase successiva, mentre non si sa niente di ufficiale per un'eventuale versione Nintendo Switch 2.