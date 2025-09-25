I giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential di ottobre 2025 sono stati svelati

Come da tradizione, i giochi gratis del livello base di PlayStation Plus saranno pubblicati a partire dal primo martedì del mese, ovvero martedì 7 ottobre 2025, dando modo di scaricarli fino al 4 novembre, rimanendo nella libreria degli utenti che li hanno scaricati per tempo anche successivamente, purché si mantenga attivo l'abbonamento a PS Plus.

Nel corso dello State of Play di questa sera sono stati svelati anche i giochi "gratis" in arrivo su PlayStation Plus Essential nel mese di ottobre , e si tratta di tre titoli di notevole interesse, in particolare due di questi, tutti scaricabili dagli abbonati al livello Plus Essential.

I giochi in arrivo a ottobre

La maggiore introduzione di questa mandata è sicuramente Alan Wake 2: il survival horror di Remedy è considerato uno dei migliori giochi di questi anni e il suo arrivo all'interno del catalogo di PlayStation Plus è davvero una grande notizia per gli abbonati al servizio, almeno per coloro che ancora non hanno acquistato il titolo in questione.

Il seguito diretto del vecchio classico dell'epoca Xbox 360 ci porta a controllare due protagonisti, seguendo due storie inizialmente diverse ma che si avvicinano progressivamente, unite da un inquietante filo conduttore: da una parte l'agente FBI Saga Anderson che indaga su un misterioso serial killer e dall'altra proprio Alan Wake, bloccato in un luogo d'incubo.

Decisamente di atmosfere diverse è invece Goat Simulator 3, terzo capitolo del celeberrimo simulatore di capra da parte di Coffee Stain Studio ed evoluzione sostanziale del concept con una serie di aggiunte al gameplay.

Di fatto si tratta sempre di seminare panico e distruzione controllando una capra folle, ma con molte più attività a cui prendere parte e strumenti per incrementare il livello di disturbo della quiete pubblica.

Infine, Cocoon è un piccolo capolavoro di puzzle design da parte di Geometric Interactive, sotto la guida dell'autore di Limbo e Inside, Jeppe Carlsen. Si tratta di un'avventura in terza persona in cui controlliamo una creatura insettoide alle prese con diversi enigmi.

I puzzle si basano soprattutto sull'uso di meccanismi da attivare attraverso delle sfere che, a loro volta, contengono dei mondi nei quali il protagonista può entrare, creando una serie di enigmi stratificati veramente geniali.