PlayStation Plus Extra perderà sette giochi a novembre, tra cui Battlefield V e Football Manager 2024

Al momento, si tratta di sette giochi in totale, tra cui alcuni nomi di alto profilo come Battlefield V e Football Manager 2024 Console , di altri franchise popolari, come Digimon Survive e Like a Dragon: Ishin! . In diversi casi, si tratta di titoli che richiedono un investimento di tempo piuttosto lungo, ma fortunatamente c'è quasi un mese di tempo per recuperarli, se siete interessati.

I giochi che lasceranno il PS Extra il 18 novembre

Di seguito l'elenco dei giochi che lasceranno PlayStation Plus Extra a novembre:

Battlefield V - PS4

Like a Dragon: Ishin! - PS4 e PS5

Digimon Survive - PS4

Synapse - PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition - PS4

Football Manager 2024 Console - PS5

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz

Precisiamo che la lista riportata proviene dalla divisione giapponese del PlayStation Store, anche se solitamente i giochi in uscita dal catalogo sono gli stessi in tutte le regioni salvo rare eccezioni. Inoltre, l'elenco potrebbe essere provvisorio, con ulteriori titoli che potrebbero aggiungersi alle defezioni del prossimo mese.

Rimanendo in tema, segnaliamo che nel corso della giornata verranno resi disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 di ottobre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. La line-up sarà a tema Halloween, con titoli come Silent Hill 2, Until Dawn, Poppy Playtime e molti altri.