Ninja Gaiden 4 ha ricevuto dei voti positivi nelle recensioni internazionali

Durante la notte è scaduto l'embargo sulle recensioni di Ninja Gaiden 4 , il nuovo capitolo firmato da Team Ninja e PlatinumGames che segna il ritorno della storica serie action di Koei Tecmo, tra ninja e violenza ad alto tasso adrenalinico. Il gioco è disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass: vediamo come è stato accolto dalla stampa internazionale.

I voti della stampa premiano l'action di Team Ninja e PlatinumGames

Multiplayer.it - 80

GamerRadar+ - 100

Dualshockers - 95

COGconnected - 90

Gameliner - 90

TheSixthAxis - 90

TechRadar Gaming - 90

The Gamer - 90

PlayStation LifeStyle - 90

Screen Rant - 90

Game Rant - 90

Game Informer - 88

Wccftech - 87

Areajugones - 85

CGMagazine - 85

Noisy Pixel - 85

Xbox Era - 85

GameSpot - 80

Gamepressure - 80

Press Start Australia - 80

IGN - 80

GamingBolt - 80

Shacknews - 80

Checkpoint Gaming - 80

VGC - 80

Dexerto - 80

Gaming Nexus - 80

Windows Central - 80

Metro GameCentral - 80

Gamereactor UK - 70

Stevivor - 70

Hardcore Gamer - 70

Push Square - 70

PCMag - 70

PC Gamer - 69

PlayStation Universe - 65

The Outerhaven - 60

Gamekult - 60

ComicBook - 60

Come possiamo vedere dall'elenco qui sopra, Ninja Gaiden 4 ha ricevuto voti mediamente molto buoni dalla stampa internazionale, con diverse testate che hanno assegnato punteggi superiori al 9, controbilanciati da qualche sufficienza più risicata. Al momento della stesura, il titolo vanta un metascore di 83 su Metacritic (83 su Xbox, 82 su PC e 81 su PS5), mentre su OpenCritic la media si attesta a 81.

In generale, quasi tutte le recensioni elogiano il combat system, definito tecnico, frenetico e brutale, capace di migliorare la già solida base dei capitoli precedenti. La collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames è stata valutata positivamente, soprattutto per il ritmo e le coreografie degli scontri. Tra le note dolenti, invece, si segnalano un pacing dell'avventura altalenante, una trama dimenticabile e alcune critiche alla nuova ambientazione cyberpunk, che potrebbe dividere i fan più affezionati allo stile tradizionale della serie.