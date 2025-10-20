Le novità di Ninja Gaiden 4 sono state illustrate dal producer Yuji Nakao

Il producer Yuji Nakao ha pubblicato un post per illustrare le novità di Ninja Gaiden 4, il nuovo capitolo della celebre serie action che stavolta è stato affidato alle cure di PlatinumGames e che vedrà il debutto di un nuovo protagonista.
Secondo Nakao, si tratta di un episodio "nostalgico ma inedito": "La maggior parte delle tecniche utilizzabili nei capitoli precedenti torna inalterata nelle sensazioni e nello stile di gioco!", ha spiegato il producer. "Inoltre, il nuovo sistema Bloodraven Form consente di eseguire attacchi dinamici e combattimenti ancora più intensi!"
Non mancherà ovviamente una dose massiccia di violenza: "Smembrare i nemici, usare la Obliteration Technique, eseguire Bloodbath Kills e far volare arti e sangue ovunque... non esiste nulla di paragonabile!"
"La sensazione di far zampillare e schizzare il sangue in tanti modi diversi dona a Ninja Gaiden un nuovo livello di adrenalina e appagamento", ha scritto Nakao.
Un nuovo eroe
Disponibile a partire da domani, 21 ottobre, Ninja Gaiden 4 vedrà l'introduzione di un nuovo protagonista, Yakumo del Clan dei Corvi, "una stirpe di ninja che opera nell'ombra del Clan Hayabusa", ha spiegato il producer.
Yakumo "parte per un viaggio con l'obiettivo di uccidere il Drago Oscuro una volta per tutte. Sul suo cammino troverà un'organizzazione nemica, il leggendario Ryu Hayabusa, demoni simili a yokai e avversari familiari ai fan della serie."
Ci troveremo insomma di fronte a "un nuovo Ninja Gaiden che unisce un eroe inedito, Yakumo, a elementi classici, offrendo così un'esperienza al tempo stesso familiare e fresca."