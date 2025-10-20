L'intelligenza artificiale aiuterà Hideo Kojima a restare "un passo avanti" agli altri

Probabilmente la visione espressa da Hideo Kojima è la più sensata: anziché affidare all'IA un ruolo creativo, il game director giapponese punta a sfruttare questa tecnologia negli ambiti in cui il contributo umano si scontra con operazioni rognose e ripetitive .

Hideo Kojima crede che le IA in futuro saranno in grado di realizzare remake e sequel

"Mi piacerebbe che si occupasse dei compiti noiosi : ciò ridurrebbe i costi e accorcerebbe i tempi di produzione. È più un processo di co-creazione con l'IA che un semplice utilizzo. Vedo un futuro in cui resto un passo avanti, creando insieme all'intelligenza artificiale."

"Molte persone usano l'intelligenza artificiale nel lavoro creativo per trovare idee, ma io la considero più come un'alleata", ha spiegato Kojima. "Dato che ho sempre lavorato nel settore digitale, mi occuperei della parte creativa e userei l'IA per migliorare l'efficienza ."

Un equilibrio è possibile?

Già alcune settimane fa Kojima ha spiegato che l'IA potrà aiutare, pur ammettendo che svaluta i videogiochi e l'arte, ed è per questo che è assolutamente necessario trovare un equilibrio piuttosto che demonizzare le nuove tecnologie.

È chiaro che Kojima non affiderebbe mai all'intelligenza artificiale il suo lavoro, la parte più creativa e "umana" dell'esperienza, ma i vantaggi offerti da questi strumenti in ambito produttivo sono indubbi.