L'intelligenza artificiale aiuterà Hideo Kojima a restare "un passo avanti" agli altri

Hideo Kojima pensa che l'intelligenza artificiale lo aiuterà a restare un passo avanti agli altri, visto che questa tecnologia può occuparsi di portare a termine lavori che solitamente portano via tanto tempo durante lo sviluppo di un videogioco.
"Molte persone usano l'intelligenza artificiale nel lavoro creativo per trovare idee, ma io la considero più come un'alleata", ha spiegato Kojima. "Dato che ho sempre lavorato nel settore digitale, mi occuperei della parte creativa e userei l'IA per migliorare l'efficienza."
"Mi piacerebbe che si occupasse dei compiti noiosi: ciò ridurrebbe i costi e accorcerebbe i tempi di produzione. È più un processo di co-creazione con l'IA che un semplice utilizzo. Vedo un futuro in cui resto un passo avanti, creando insieme all'intelligenza artificiale."
Probabilmente la visione espressa da Hideo Kojima è la più sensata: anziché affidare all'IA un ruolo creativo, il game director giapponese punta a sfruttare questa tecnologia negli ambiti in cui il contributo umano si scontra con operazioni rognose e ripetitive.
Un equilibrio è possibile?
Già alcune settimane fa Kojima ha spiegato che l'IA potrà aiutare, pur ammettendo che svaluta i videogiochi e l'arte, ed è per questo che è assolutamente necessario trovare un equilibrio piuttosto che demonizzare le nuove tecnologie.
È chiaro che Kojima non affiderebbe mai all'intelligenza artificiale il suo lavoro, la parte più creativa e "umana" dell'esperienza, ma i vantaggi offerti da questi strumenti in ambito produttivo sono indubbi.