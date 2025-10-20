Nintendo Alarmo ha ricevuto un nuovo aggiornamento, ecco le novità

Disponibile al prezzo di 99,99€, l' Orologio sonoro Nintendo: Alarmo è stata una delle ultime sorprese dell'azienda giapponese e si pone come un oggettino da collezione davvero interessante per i fan più sfegatati di questo marchio.

Le note parlano unicamente di due interventi : il primo riguarda una modifica della sveglia a tema Animal Crossing: New Horizon, che ora è più facile da vedere; il secondo è un vago rapporto relativo alla risoluzione di problemi e al miglioramento della stabilità.

Nintendo Alarmo ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta il firmware della sveglia intelligente della casa giapponese alla versione 3.1.0. Ebbene, quali sono le novità introdotte con questo update?

Un bizzarro esperimento

Annunciato lo scorso ottobre, Nintendo Alarmo è subito andato esaurito in Giappone, a conferma di una strategia pensata per creare un certo livello di entusiasmo anche attorno a prodotti apparentemente semplici come questo, che alla fine dei conti è una sveglia.

Molto probabilmente la grande curiosità è stata determinata anche dall'attesa nei confronti dell'annuncio di Nintendo Switch 2, che si immaginava potesse arrivare entro la fine dello scorso anno e invece è avvenuto a gennaio.

In generale, la storia dei dispositivi elettronici Nintendo è costellata di bizzarre sperimentazioni: alcune hanno riscosso un successo sorprendente, altre sono finite un po' nel dimenticatoio.