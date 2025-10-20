Le demo vivono un periodo d'oro, ma fanno davvero bene ai videogiochi?

Da allora sono trascorsi oltre trent'anni, ma questi contenuti "dimostrativi", che permettono di provare un segmento di gioco senza spendere soldi , sono tornati più popolari che mai: basti pensare che, solo pochi giorni fa, Valve ha lanciato l'ennesimo Steam Next Fest , dove centinaia e centinaia di demo si contendono le attenzioni - e i futuri acquisti - dei giocatori.

Tanti videogiocatori sono in effetti cresciuti in compagnia delle demo e le hanno sempre viste come parte integrante del mercato: erano considerate un buon modo di presentare il proprio titolo direttamente al consumatore , e spesso venivano anche allegate come bonus delle riviste cartacee di settore.

In questo preciso momento, su Nintendo eShop trovate oltre 1000 demo per Nintendo Switch e Switch 2. Sommando quelle per PS4 e PS5, su PlayStation Store potete scaricarne più di 900. Microsoft per Xbox ne propone più di 350, mentre su Steam la statistica si fa vertiginosa: parliamo di quasi 13.000 giochi affiancati da demo gratis, che coinvolgono titoli strampalati, perle emergenti e grandi nomi.

Lo scopo, alla fine, è lo stesso - a prescindere da quando si lancia la demo e da che porzione si include: portare all'acquisto. Ma è un'idea che funziona ancora?

Anche la data d'uscita di una demo può essere un fattore per decretarne il successo: ci sono demo che arrivano molto in anticipo rispetto al gioco completo, come quella del recente The Adventure of Elliott: The Millennium Tales su Switch 2. Altre vengono pubblicate al lancio del titolo, in modo che chi vuole provarlo possa farlo senza costi; altre ancora sono lanciate solo in un secondo momento, di solito nel tentativo di attirare visibilità e potenzialmente un nuovo pubblico.

Per rimanere in casa Square Enix, ci sono anche esempi di utilizzi diversi: nel caso della demo di Triangle Strategy , la prima venne pubblicata con l'intento di captare le reazioni della community. Aveva anche un fine promozionale, certo, ma era soprattutto un modo di capire se e dove intervenire prima dell'uscita finale.

Square Enix, ad esempio, molto spesso lancia demo più o meno estese dei suoi giochi in arrivo, che permettono di vivere le prime ore dell'avventura e di mantenere i progressi fatti, in caso di acquisto dell'edizione completa: lo abbiamo visto con i due Octopath Traveler , o con Dragon Quest XI , o con Final Fantasy 7 Remake . Si tratta delle cosiddette " demo prologue ", che danno un antipasto delle fasi iniziali di gameplay e - si spera per gli autori - si interrompono lasciando con addosso la voglia di proseguire, e quindi di comprare il gioco.

La popolarità di questo modello andò incontro a delle incertezze con il cambio del millennio, per poi risalire in tempi più recenti - come abbiamo visto dai numeri: oggi le demo sono letteralmente ovunque, seguono modelli diversi e ci sono publisher che le sposano più di altri.

L'idea di distribuire porzioni di gioco gratis con un modello "shareware", a cavallo tra gli anni '80 e '90, fu solo anticipatoria di quello che avremmo visto in seguito: i dischi demo furono una costante della seconda metà degli anni '90, con le versioni di prova dei giochi che venivano considerate un ottimo veicolo di promozione . In fin dei conti, se un utente dovesse innamorarsi della demo, perché non dovrebbe poi comprare anche il gioco completo?

Che impatto hanno le demo sui videogiochi?

Stimare l'impatto delle demo sull'andamento di ciascun gioco sarebbe complesso. L'aspetto oggettivo interessante che vediamo, però, è che il loro numero è andato a crescere in modo notevole - di pari passo con quello delle uscite annuali. Secondo SteamDB, in tutto il 2024 sono usciti su Steam 2.934 giochi che proponevano anche una demo gratis, ma nel 2025 (ossia ad anno ancora in corso) siamo già a oltre 3.100. In pratica, sono sempre di più i giochi che si fanno affiancare da una versione di prova gratuita - e i numeri si fanno più vertiginosi se consideriamo anche le demo di progetti ancora in lavorazione: vi basti sapere che, solo durante lo Steam Next Fest di questo mese, ne sono state pubblicate oltre 3.200.

Steam, in effetti, è una vetrina molto ambita: che sia per idee originali che spiccano, per passaparola o perché vengono scovate da streamer che le rendono virali, le demo possono tradursi in un'ondata di popolarità insperata. Consultando le classifiche delle più giocate nel momento in cui scriviamo, figurano non a caso nomi noti, ma anche altri emergenti.



Negli ultimi anni, Steam ha visto uscire un numero crescente di giochi che si accompagnano anche a una demo gratuita. Fonte: SteamDB

Il problema è che non sempre quei download si convertono in futuri acquisti. Qualche tempo fa, GameDiscover ha messo insieme uno studio specifico, sulla scia del successo degli Steam Next Fest: considerando che le demo "prologue" hanno una loro pagina su Steam, sono state messe a confronto le recensioni degli utenti ricevute dalle demo - e poi quelle dei giochi completi. È emerso che le demo che hanno le conversioni migliori sono quelle che scelgono oculatamente che contenuti proporre, come veri e propri "teaser", ancora più di quelle che invece offrono la parte iniziale del gioco.

È stato notato che anche la lunghezza è fondamentale: creare una demo "prologo" molto longeva, rispetto all'opera completa, potrebbe permettere agli utenti di togliersi la curiosità di capire come sarebbe stato quel gioco. Qualcuno se ne innamorerà e lo comprerà, altri magari si diranno "ok, interessante, ma mi basta così", già soddisfatti della demo e convinti che non sarebbero intrattenuti ulteriormente dall'acquisto. Personalmente, posso testimoniare che mi è successo: a volte ho giocato delle demo per pura curiosità di scoprire come fosse stata sviluppata questa o quella meccanica, ma poi non ho acquistato il gioco completo perché sentivo di aver già visto abbastanza e mi andava bene così.

Certo, è vero anche l'opposto, se la longevità lo consente: quando un titolo come Dragon Quest XI offre una demo di addirittura dieci ore, l'utente potrebbe pensare di non voler sprecare il tanto tempo già trascorso nel gioco e sentirsi magari più invogliato all'acquisto, così da poter proseguire.



Dragon Quest XI venne promosso con una demo particolarmente longeva

Tra le rilevazioni interessanti di GameDiscover c'è anche che le demo post-lancio sono quelle che faticano di più a convertirsi in vendite: in pratica, se non stanno comprando il tuo gioco, probabilmente neanche offrire il prologo gratis potrebbe cambiare le cose. Di contro, una demo può essere di grande aiuto quando magari ottiene visibilità - o per le vetrine di Steam nelle Next Fest, o perché viene giocata da uno streamer popolare, che potrebbe incuriosire i suoi follower e portarli ad aggiungere il gioco alla lista desideri. In quel caso, certo, la differenza la farebbe soprattutto l'influencer, ma passerebbe comunque per la disponibilità di una demo.