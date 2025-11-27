Il numero degli episodi di One Piece Stagione 2 è stato svelato da Netflix

La seconda stagione del live action di One Piece veleggia verso la piattaforma di streaming di Netflix, ma mancano ancora un po' di mesi perché approdi. L'editore sta però iniziando a fare qualche piccolo teaser sulla serie TV.
Un nuovo dettaglio che è stato suggerito sarà di grande interesse per i fan: il numero di episodi di One Piece Stagione 2.
Il numero degli episodi di One Piece Stagione 2
Netflix Anime ha pubblicato un nuovo tweet nel quale scrive: "La Rotta Maggiore sta chiamando, Nakama! Lustratevi gli occhi con questi loghi per la Stagione 2!". Come potete vedere qui sotto, un breve video mostra a rotazione il logo di One Piece, personalizzato per i vari personaggi che vedremo nella seconda stagione.
Si tratta non solo di un modo per farsi un'idea di cosa vedremo e semplicemente goderci in anticipo delle piccole opere d'arte, ma anche di un facile modo per farci un'idea di quanti episodi ci saranno. Facendo il conto, possiamo aspettarci otto episodi totali.
Non è una grande sorpresa, visto che anche la prima stagione di One Piece è composta da otto episodi, pubblicati il 31 agosto 2023. La seconda stagione invece arriverà il 10 marzo 2026.
Nel frattempo, sono iniziate le riprese della Stagione 3, come svelato da Netflix con una foto.