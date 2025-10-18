4

Hideo Kojima crede che le IA in futuro saranno in grado di realizzare remake e sequel

Secondo Hideo Kojima in futuro potremo sfruttare le IA per realizzare rifacimenti e seguiti dei videogiochi già affermati, lasciando liberi gli sviluppatori di creare nuove opere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/10/2025
Hideo Kojima

L'impiego dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi non è certo una novità: molte software house la utilizzano già per ottimizzare tempi e risorse. Ma fino a che punto può spingersi il suo contributo creativo?

Secondo Hideo Kojima, arriveremo a un punto in cui la realizzazione di remake e sequel di opere già affermate potrà essere affidata direttamente all'IA, dando modo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di contenuti originali.

Remake e sequel? Non sono sbagliati, ma in futuro li farà l’IA

Intervistato da Rolling Stone Brasile, Kojima ha spiegato che, da un punto di vista strettamente commerciale, non è sbagliato puntare su sequel e remake (una logica che vale tanto per i videogiochi quanto per il cinema). Trattandosi di opere già note, è più semplice svilupparle, ottenere investimenti e venderle. Tuttavia, ha sottolineato come un'eccessiva dipendenza da formule già rodate rischi di soffocare la creatività e rallentare l'innovazione.

Da qui l'idea: lasciare all'IA del futuro il compito di realizzare remake e sequel di opere già affermate dando modo alla creatività umana di realizzare opere originali e inedite.

Uno scatto da Death Stranding 2: On the Beach
Uno scatto da Death Stranding 2: On the Beach
"Spesso mi chiedono cosa penso del fatto che l'industria videoludica produca così tanti sequel, ma non è un fenomeno esclusivo dei videogiochi. Anche il cinema fa lo stesso, tra remake e reboot", ha detto Kojima. "Essendo opere già conosciute, è più semplice realizzarle e ottenere investimenti. Dal punto di vista commerciale, non è sbagliato.

"Ma se l'industria si limitasse solo a questo, sarebbe rischioso. Dobbiamo continuare a creare cose nuove. Credo che, in futuro, remake e sequel saranno realizzati direttamente da intelligenze artificiali."

