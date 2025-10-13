Hideo Kojima va in Brasile per Death Stranding 2 e incontra un sosia e una torta a sua immagine e somiglianza

Per la serie "Hideo Kojima fa cose, vede gente", riportiamo un recente viaggio da parte del celebre game designer che l'ha visto coinvolto in situazioni alquanto strane come ritrovarsi di fronte al proprio sosia e una torta fatta a sua immagine e somiglianza, tra le altre cose.

Kojima è andato in Brasile per una sorta di tour promozionale su Death Stranding 2: On the Beach, e si è ritrovato protagonista di situazioni alquanto folli, tutte opportunamente documentate via social.

Nello scorso fine settimana, in quel di San Paolo, per esempio, era stato organizzato un grande evento per il quale sono accorsi migliaia di fan, e in questa situazione è spuntato fuori anche il Kojima brasiliano.