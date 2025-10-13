Hideo Kojima va in Brasile per Death Stranding 2 e incontra un sosia e una torta a sua immagine e somiglianza

Per la serie "Hideo Kojima fa cose, vede gente", riportiamo un recente viaggio da parte del celebre game designer che l'ha visto coinvolto in situazioni alquanto strane come ritrovarsi di fronte al proprio sosia e una torta fatta a sua immagine e somiglianza, tra le altre cose.
Kojima è andato in Brasile per una sorta di tour promozionale su Death Stranding 2: On the Beach, e si è ritrovato protagonista di situazioni alquanto folli, tutte opportunamente documentate via social.
Nello scorso fine settimana, in quel di San Paolo, per esempio, era stato organizzato un grande evento per il quale sono accorsi migliaia di fan, e in questa situazione è spuntato fuori anche il Kojima brasiliano.
Il Kojima brasiliano e uno fatto di torta
Come potete vedere nel video riportato qui sotto, dal Brasile è emerso un vero e proprio sosia di Kojima, con tanto di abbigliamento perfettamente in linea con quello dell'originale.
Non è stato peraltro l'unica copia con cui l'autore di Death Stranding 2 si è ritrovato ad avere a che fare: sempre nel corso del folle fine settimana, Kojima si è ritrovato di fronte a un altro doppio, ma in questo caso era fatto di torta.
Considerando la tipica auto-referenzialità del game designer in questione, questi incontri possono essere definiti fortemente in linea con il personaggio, decisamente "kojimiani", dunque, e la cosa non fa che aumentarne l'effetto esilarante.
Non per nulla, proprio di recente è merso che Kojima Productions sta creando la propria carta di credito personalizzata con Mitsubishi. Nel frattempo, ricordiamo che Hideo Kojima sarà a Lucca Comics quest'anno.