Hideo Kojima, ma non solo: ecco il programma completo del Lucca Comics dedicato ai videogiochi

Partendo proprio da Hideo Kojima , sarà presente all'evento l'1 e il 2 novembre per la tappa finale del "Death Stranding World Strand Tour 2", il tour promozionale del lancio di Death Stranding 2: On the Beach su PS5. Lucca Comics & Games 2025 celebrerà il visionario game designer con panel speciali, ospiti d'eccezione e la proiezione del documentario "Hideo Kojima: Connecting Worlds" .

Il Lucca Comics & Games 2025 si prospetta una manifestazione imperdibile per gli appassionati di videogiochi, da anteprime e aree tematiche a incontri con leggendari game designer, tra cui Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding. Facciamo una panoramica di tutti gli appuntamenti e gli ospiti legati ai videogiochi che si svolgeranno tra il 29 ottobre e domenica 2 novembre.

Tutti gli altri appuntamenti da non perdere

Oltre alla presenza di Hideo Kojima, Lucca Comics & Games 2025 ospiterà una serie di eventi imperdibili. Il maestro dell'horror psicologico Keiichirō Toyama, creatore di Silent Hill, Siren e Gravity Rush, sarà protagonista di due talk all'Auditorium San Francesco: uno dedicato alla sua carriera artistica intitolato "Silent Hill, Siren e Altri Incubi: La carriera artistica di Keiichirō Toyama" (30 ottobre, ore 14:30 all'Auditorium San Francesco) e uno focalizzato sulla costruzione della paura nei videogiochi, "Anatomia della Paura: costruire un videogioco horror" (31 ottobre, ore 12:00 all'Auditorium San Francesco).

Per la prima volta, Luca Galante e il team poncle, gli autori di Vampire Survivors, saranno al Lucca Comics & Gamaes per portare un'esperienza immersiva che partirà dalla suggestiva Casa del Boia. I fan potranno scoprire il prossimo aggiornamento di Vampire Survivors, partecipare a una caccia al tesoro urbana con personaggi iconici come Antonio Belpaese e Poe Ratcho, e assistere alla poncle Live Orchestra (29 ottobre, ore 20:30, Teatro del Giglio), con ospite d'onore la celebre compositrice Yoko Shimomura. Quest'ultima sarà anche protagonista di un panel dedicato alle sue musiche, da Kingdom Hearts a Final Fantasy (30 ottobre, ore 12:30 all'Auditorium San Francesco), e del tour Echoes of Light, in programma a Milano e Roma l'8 e il 15 dicembre.

Tra gli ospiti internazionali spicca anche John Romero, co-creatore di DOOM, Quake e Wolfenstein 3D, che terrà una masterclass sullo sviluppo videoludico e presenterà l'edizione italiana della sua autobiografia "Doom Guy: La mia vita in prima persona", disponibile in versione limitata appositamente creata per il Lucca Comics & Games. I fan potranno acquistare memorabilia storici, gadget esclusivi e prodotti originali legati all'universo DOOM, come le prime edizioni del gioco e le espansioni SIGIL e SIGIL II.

PQube presenterà il sequel Tormented Souls, un survival horror dal sapore retrò con grafica migliorata e maggiore fluidità. I visitatori potranno provare il gioco e incontrare anche la cosplayer ufficiale di Caroline Walker, la protagonista della saga, e accedere a promozioni speciali su tutto il catalogo PQube, dalle visual novel ai titoli horror più iconici.

Proseguiamo con Clear River Games e 8BitDo, che porteranno a Lucca una selezione di titoli in anteprima e controller retrò di alta qualità, tra cui il joypad dedicato a Black Myth: Wukong e la versione europea di Lollipop Chainsaw. I fan potranno ammirare una vasta esposizione e approfittare di offerte speciali. Il Giardino degli Osservanti si trasformerà in un hub per gamer di ogni tipo, con sessioni cosplay, gadget e anteprime esclusive.