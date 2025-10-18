Leggende Pokémon: Z-A domina la classifica dell'eShop di Nintendo Switch, come prevedibile

Leggende Pokémon: Z-A è finalmente disponibile nei negozi di tutto il mondo e, come prevedibile, si piazza al primo posto nella classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch.
Un risultato che non sorprende. Il nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon aveva in realtà già conquistato la vetta sette giorni fa, trainato dai preordini delle copie digitali. Considerata l'enorme popolarità del brand, è lecito aspettarsi che il titolo continui a dominare la classifica, o quantomeno gravitare tra le posizioni di testa, per molte settimane, se non mesi.
Le riedizioni di Super Mario Galaxy restano ai primi posti
Scorrendo il resto della top 20, il pacchetto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 mantiene saldamente il secondo posto, replicando il piazzamento della scorsa settimana. Hades 2 guadagna una posizione e torna sul gradino più basso del podio. Tra le nuove uscite, Just Dance 2026 debutta al quinto posto, Ball x Pit entra in decima posizione, mentre Plants vs. Zombies: Replanted si colloca già al dodicesimo posto, nonostante il lancio ufficiale sia previsto per il 23 ottobre.
Di seguito la top 20 dell'eShop di Nintendo Switch:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Super Mario Galaxy 2
- Just Dance 2026 Edition
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Ball x Pit
- Animal Crossing: New Horizons
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Little Nightmares 3
- Hogwarts Legacy
- Leggende Pokémon: Arceus
- Absolum
- Hollow Knight: Silksong
- Nintendo Switch Sports
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Bros. Wonder
Di seguito invece la classifica dei giochi distribuiti solo in digitale:
- Hades 2
- Super Mario Galaxy 2
- Ball x Pit
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Absolum
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Super Mario Galaxy
- Stardew Valley
- Tiny Bookshop
- Wobbly Life
- Deltarune
- The Oregon Trail
- Disney Dreamlight Valley
- Date Everything
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Cities: Skylines
- Borderlands: The Handsome Collection
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy