Leggende Pokémon: Z-A domina la classifica dell'eShop di Nintendo Switch, come prevedibile

Per la sorpresa di nessuno, Leggende Pokémon: Z-A conquista nuovamente la vetta della classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/10/2025
Mega Charizard Y in Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A è finalmente disponibile nei negozi di tutto il mondo e, come prevedibile, si piazza al primo posto nella classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch.

Un risultato che non sorprende. Il nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon aveva in realtà già conquistato la vetta sette giorni fa, trainato dai preordini delle copie digitali. Considerata l'enorme popolarità del brand, è lecito aspettarsi che il titolo continui a dominare la classifica, o quantomeno gravitare tra le posizioni di testa, per molte settimane, se non mesi.

Le riedizioni di Super Mario Galaxy restano ai primi posti

Scorrendo il resto della top 20, il pacchetto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 mantiene saldamente il secondo posto, replicando il piazzamento della scorsa settimana. Hades 2 guadagna una posizione e torna sul gradino più basso del podio. Tra le nuove uscite, Just Dance 2026 debutta al quinto posto, Ball x Pit entra in decima posizione, mentre Plants vs. Zombies: Replanted si colloca già al dodicesimo posto, nonostante il lancio ufficiale sia previsto per il 23 ottobre.

Di seguito la top 20 dell'eShop di Nintendo Switch:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Hades 2
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Just Dance 2026 Edition
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Mario Kart 8 Deluxe
  9. Minecraft
  10. Ball x Pit
  11. Animal Crossing: New Horizons
  12. Plants vs. Zombies: Replanted
  13. Little Nightmares 3
  14. Hogwarts Legacy
  15. Leggende Pokémon: Arceus
  16. Absolum
  17. Hollow Knight: Silksong
  18. Nintendo Switch Sports
  19. Zelda: Tears of the Kingdom
  20. Super Mario Bros. Wonder

Di seguito invece la classifica dei giochi distribuiti solo in digitale:

  1. Hades 2
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Ball x Pit
  4. Plants vs. Zombies: Replanted
  5. Absolum
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Hollow Knight
  8. Super Mario Galaxy
  9. Stardew Valley
  10. Tiny Bookshop
  11. Wobbly Life
  12. Deltarune
  13. The Oregon Trail
  14. Disney Dreamlight Valley
  15. Date Everything
  16. Ninja Gaiden: Ragebound
  17. Cities: Skylines
  18. Borderlands: The Handsome Collection
  19. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  20. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
