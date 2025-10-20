Dragon Quest continua a dominare la classifica dei giochi più attesi da Famitsu

La classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu continua a essere dominata da Dragon Quest: la serie targata Square Enix, nelle sue varie incarnazioni, monopolizza la top 20 a partire dal remake in HD-2D dei primi due capitoli della saga.

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 668 voti [PS5] Pragmata - 419 voti [NS2] Kirby Air Riders - 410 voti [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 288 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 286 voti [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 278 voti [PS5] Persona 4 Revival - 201 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 186 voti [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 170 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 156 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 154 voti [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - NS2 Edition - 138 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 133 voti [NS2] Persona 3 Reload - 120 voti [NS2] Octopath Traveler 0 - 119 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 117 voti [NS2] Momotaro Dentetsu 2 NS2 Edition - 111 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 106 voti [NSW] Octopath Traveler 0 - 98 voti [NS2] Splatoon Raiders - 85 voti

Peraltro la rappresentazione di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake all'interno della classifica è ancora una volta ingannevole, visto che il gioco occupa diverse posizioni a seconda dell'edizione: andando a sommare tutti questi voti davvero non ce n'è per nessuno.

In seconda posizione troviamo Pragmata: il titolo Capcom è stato una presenza fissa di questo elenco fin dall'annuncio, quando il progetto era ancora completamente avvolto dal mistero, ed ora che è tutto molto più chiaro ribadisce la propria presa sugli utenti giapponesi.