Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione di una collezione iconica

Ora Dragon Quest I & II HD-2D Remake completa la trilogia in una singola uscita. Considerando che i due titoli in questa compilation sono antecedenti al Remake del 2024, si potrebbe pensare che abbiano poco da offrire in più. E invece, per una serie di motivi, il finale della trilogia di Erdrick, nell'insieme, ci ha convinto di più.

L'anno scorso l'esperimento HD-2D Remake è stato accolto positivamente ma con qualche riserva, data la natura profondamente anacronistica di Dragon Quest III , un gioco di ruolo seminale che forse avrebbe meritato un rifacimento complessivo nello stile dell'imminente Dragon Quest VII Reimagined . D'altra parte, l'intento di Square Enix era proprio quello di catturare lo spirito nostalgico dell'originale, cercando un equilibrio - prevalentemente riuscito - tra lo stile grafico inaugurato da Octopath Traveler , il gameplay classico degli anni '80 e i sobri ammodernamenti necessari.

Il primo Dragon Quest non si scorda mai?

Per chi non lo sapesse, i primi tre Dragon Quest compongono la cosiddetta trilogia di Erdrick che inizia in Dragon Quest III e prosegue in Dragon Quest e Dragon Quest II: una soluzione insolita, visto che così ogni gioco mantiene la sua autonomia narrativa, anche se il mondo è lo stesso in tutti i giochi, seppur distanziati da secoli di accadimenti dietro le quinte. Ecco perché Dragon Quest III è uscito prima; da un punto di vista cronologico, l'avventura dell'eroico figlio di Ortega è quella che dà inizio alla storia e prosegue nel capostipite per concludersi nel secondo capitolo, tant'è che Square Enix aveva aggiunto una scena dopo i titoli di coda proprio come rimando al futuro.

E allora perché Square Enix ha messo Dragon Quest I e II nello stesso pacchetto? Il motivo è semplicissimo: il primo Dragon Quest è un titolo molto breve, figlio di un'epoca in cui questi giochi si scrivevano in maniera molto diversa e quindi decisamente scarno in termini di narrativa e caratterizzazione dei personaggi. L'avventura, per dire, ci mette nei panni di un avventuriero e discendente di Erdrick, incaricato di salvare il mondo dal mostruoso Dragonlord: un protagonista muto e senza una vera personalità che esplorerà il mondo in cerca dei manufatti necessari a raggiungere l'obiettivo, spesso trovandoli nelle segrete o ricevendoli in premio dopo aver risolto i problemi degli abitanti di Alefgard.

Siamo ancora lontani dalla narrazione a "vignette" dei Dragon Quest successivi, in cui la scrittura si concentrava soprattutto sui comprimari e sulle sottotrame che convergevano nella missione del protagonista. Dragon Quest ha un solo personaggio giocabile, l'eroe, e praticamente un "open world" embrionale da esplorare in cerca di indizi che conducano al prossimo obiettivo: un approccio all'antica, compensato dalla possibilità di visualizzare la prossima destinazione consigliata direttamente sulla mappa di gioco. In quest'ottica, si tratta del titolo più insolito della trilogia, che obbliga a sessioni di "grinding" - almeno a livello di difficoltà predefinito, ma è possibile cambiarlo in qualsiasi momento e anche selezionare delle opzioni che facilitano maggiormente la partita - per accumulare punti esperienza e per il denaro necessario a fare acquisti.

Nel primo Dragon Quest controlliamo un solo personaggio, l'eroe

Potendo controllare un solo personaggio, ma dovendo combattere interi gruppi di nemici, il combattimento a turni classico richiede un grado di lungimiranza in più nell'uso delle tecniche e degli incantesimi, che si apprendono sia salendo di livello, sia consumando apposite pergamene. Può diventare impegnativo se non ci si prepara a sufficienza, ma almeno Square Enix ha apportato un bilanciamento generale per non renderlo troppo punitivo. Pur essendo affascinante per la sua natura atipica e demodé, Dragon Quest è probabilmente il punto debole della trilogia, anche se la progressione più libera e la durata contenuta (tra le dieci e le quindici ore) fanno pesare meno i suoi inciampi d'ingenuità.

Da una parte, avrebbe avuto forse più senso calcare la mano sulle modernizzazioni, che si limitano a funzionalità standard come le suddette opzioni per la difficoltà, il salvataggio automatico, l'accelerazione nei combattimenti e così via; dall'altra, era forse il Dragon Quest più importante da preservare, essendo il primo della serie e l'anello di congiunzione tra il prequel e il capitolo finale. Una specie di paradosso temporale, di quelli che ci piacciono tanto.