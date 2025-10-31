Dragon Quest I & II HD-2D Remake si aggiorna per il lancio: poche correzioni, ma tutte importanti

Square Enix ha reso disponibile l'aggiornamento di lancio per Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ovvero la sua coppia di giochi di ruolo classici riproposti in un nuovo formato su piattaforme moderne.
Si tratta in realtà di una patch note non particolarmente lunga, ma certamente carica di piccoli aggiustamenti che renderanno l'avventura migliore per i giocatori che non vogliono attendere nemmeno un secondo per iniziare il gioco.
Le note dell'aggiornamento di Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Prima di tutto, la patch note ufficiale dell'aggiornamento 1.0.1.0 di Dragon Quest I & II HD-2D Remake svela che le voci inglesi sono state aggiunte ad alcune scene: senza update non avreste quindi il supporto alla lingua inglese in alcune sezioni. Non è però finita qui, perché sono stati aggiunti nuovi tutorial che dovrebbero aiutare i giocatori a usare più facilmente tutte le funzionalità di gioco.
Vengono aggiunti un paio di oggetti, gli orecchini anti-congelamento e gli orecchini Asbestos tra gli accessori ottenibili in Dragon Quest I. Ci sono poi varie correzioni, comprese migliorie all'intelligenza artificiale dei nemici, correzioni di bug minori e modifiche alle statistiche (non viene precisato di chi o cosa) e un classico miglioramento delle prestazioni di Dragon Quest I & II HD-2D Remake.
Come detto, non sono molte correzioni, ma sono tutte alquanto importanti per potersi godere Dragon Quest I & II HD-2D Remake al meglio.
