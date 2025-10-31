Dragon Quest I & II HD-2D Remake si aggiorna per il lancio: poche correzioni, ma tutte importanti

Le note dell'aggiornamento di Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Prima di tutto, la patch note ufficiale dell'aggiornamento 1.0.1.0 di Dragon Quest I & II HD-2D Remake svela che le voci inglesi sono state aggiunte ad alcune scene: senza update non avreste quindi il supporto alla lingua inglese in alcune sezioni. Non è però finita qui, perché sono stati aggiunti nuovi tutorial che dovrebbero aiutare i giocatori a usare più facilmente tutte le funzionalità di gioco.

Vengono aggiunti un paio di oggetti, gli orecchini anti-congelamento e gli orecchini Asbestos tra gli accessori ottenibili in Dragon Quest I. Ci sono poi varie correzioni, comprese migliorie all'intelligenza artificiale dei nemici, correzioni di bug minori e modifiche alle statistiche (non viene precisato di chi o cosa) e un classico miglioramento delle prestazioni di Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Come detto, non sono molte correzioni, ma sono tutte alquanto importanti per potersi godere Dragon Quest I & II HD-2D Remake al meglio.

In conclusione, vi lasciamo alla recensione di Dragon Quest I & II HD-2D Remake.