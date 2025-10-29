1

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha ricevuto dei voti eccellenti dalla critica

Ottima accoglienza per Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che ha ricevuto dei voti davvero ottimi dalla critica, che lo ha premiato all'unisono.

La copertina di Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Tempo di voti anche per Dragon Quest I & II HD-2D Remake, progetto che è stato accolto davvero bene dalla critica, con giudizi che vanno dall'ottimo all'eccellente. Attualmente, la maggior parte dei voti rientrano nel range compreso tra l'8 e il 10, con solo un 7 /10 e nessuna insufficienza. Anche la media voto è molto alta (attualmente 87 su OpenCritic), per una raccolta che, a questo punto, è una garanzia.

L'elenco dei voti

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti della critica espressi finora su Dragon Quest I & II HD-2D Remake:

  • Multiplayer.it - 8 / 10
  • Forbes - 10 / 10
  • The Outerhaven Productions - 5 / 5
  • Infinite Start - 10 / 10
  • Gameliner - 5 / 5
  • ProjectN - 97%
  • ComingSoon.net - 9.5 / 10
  • Gamer Guides - 92 / 100
  • TheSixthAxis - 9 / 10
  • PlayStation Universe - 9 / 10
  • PSX Brasil - 90 / 100
  • Worth Playing - 9 / 10
  • Final Weapon - 4.5 / 5
  • MonsterVine - 4.5 / 5
  • The Nerd Stash - 9 / 10
  • NookGaming - 9 / 10
  • Gaming Boulevard - 9 / 10
  • Cat with Monocle - 4.5 / 5
  • Twisted Voxel - 9 / 10
  • Multiplayer First - 9 / 10
  • GAMES.CH - 90%
  • Loot Level Chill - 9 / 10
  • COGconnected - 86 / 100
  • Gamers Heroes - 85 / 100
  • Evilgamerz - 8.5 / 10
  • Everyeye.it - 8.2 / 10
  • Push Square - 8 / 10
  • IGN Italy - 8 / 10
  • Digitec Magazine - 4 / 5
  • Console Creatures - 8 / 10

    • In generale, tutte le recensioni lodano la bontà dei remake, che modernizzano due classici senza tempo, rendendogli giustizia. I pochi dubbi espressi, riguardano l'impatto che dei sistemi di gioco così antichi potrebbero avere sulle nuove generazioni, ma in generale non ci sono critiche profonde, considerando che parliamo un quadro che promuove pienamente l'ultima fatica di Square Enix.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha ricevuto dei voti eccellenti dalla critica