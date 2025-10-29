Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha ricevuto dei voti eccellenti dalla critica

Tempo di voti anche per Dragon Quest I & II HD-2D Remake, progetto che è stato accolto davvero bene dalla critica, con giudizi che vanno dall'ottimo all'eccellente. Attualmente, la maggior parte dei voti rientrano nel range compreso tra l'8 e il 10, con solo un 7 /10 e nessuna insufficienza. Anche la media voto è molto alta (attualmente 87 su OpenCritic), per una raccolta che, a questo punto, è una garanzia.