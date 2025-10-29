Spunta dai dati di Steam il presunto nome del prossimo Steam Controller, che i fan hanno ricreato in 3D

Il prossimo Steam Controller potrebbe chiamarsi Triton , stando a quanto emerso dati dati minati dell'ultimo aggiornamento di Steam. Per adesso non si sa nulla in merito, anche se negli stessi file è stata scoperta un'icona, che dovrebbe mostrare il design della periferica. Nemmeno a dirlo, i fan si sono prodigati a ricreare Triton in 3D , per un risultato davvero convincente.

Un controller pro?

I dettagli sono davvero scarsi, ma dal profilo si intuisce che Triton potrebbe avere il D-Pad posizionato accanto allo stick analogico di sinistra e ben due touch pad nella parte bassa, con il secodo stick analogico e i tasti frontali posizionati a loro volta in alto.

Impossibile capire da quella piccola immagine come saranno i vari tasti funzione e i grilletti, se ci saranno prese aggiuntive e quant'altro. Sicuramente sarà ben integrato con Steam, ma non possiamo dire a che livello. In questo senso non siamo aiutati nemmeno dal vecchio Steam Controller, che ormai risale al 2015 e che non ha avuto seguito. Probabilmente Valve ha ripensato completamente la periferica, nel caso in cui venga confermata.

Valve è ormai forte dell'esperienza fatta con il primo Steam Controller e di quella con Steam Deck, quindi immaginiamo che non commetterà gli stessi errori del passato e lancerà un prodotto più solido, ma è giusto precisare che le nostre sono soltanto speculazioni. Vi sapremo ridire quando ci sarà qualcosa di pù concreto di cui parlare.