Il design del nuovo Steam Controller prende spunto da Steam Deck?

Stando a un'immagine spuntata sui social, trafugata dal codice degli ultimi driver SteamVR, sembra che il design del nuovo Steam Controller prenda spunto da Steam Deck: il dispositivo dovrebbe includere due stick analogici ma anche due trackpad.

Esattamente come nell'handheld di Valve, lo screenshot mostra un d-pad posizionato in alto a sinistra, in corrispondenza dei quattro pulsanti principali che troviamo invece all'estremità destra del controller, con due tasti funzione più al centro e naturalmente dorsali e grilletti sul retro.

A completare il layout ci sono appunto i due stick analogici, collocati in maniera simmetrica in controtendenza con gli standard dei controller Xbox, e sotto quelli che sembrano essere due trackpad, come detto: una reminiscenza dell'originale Steam Controller, pensati anche ai fini della maggiore compatibilità possibile.