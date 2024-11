Sony starebbe per annunciare l'edizione rimasterizzata o il remake di Bloodborne, per una strana coincidenza

Si torna a parlare di una possibile edizione rimasterizzata o di un possibile remake di Bloodborne . Il motivo? Una strana coincidenza che da molti è stata vista come foriera di un imminente rivelazione: è stato infatti annunciato che il 3 dicembre 2024 i server di Bloodborne saranno chiusi per manutenzione. L'intervento durerà tre ore e non è stato spiegato a cos'è mirato. L'unica specifica che è stata data riguarda la disattivazione della modalità online. Ai più non è però sfuggito che si tratta della stessa data nascosta nel recente trailer di PlayStation (appare su di un tabellone ferroviario).

Coincidenze?

Naturalmente potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza. Oppure quel giorno potrebbe essere annunciato altro. Per adesso siamo a livello di mere speculazioni e come tale vanno prese. Nondimento la stranezza ha riacceso le speranze di molti di vedere finalmente arrivare una nuova versione di Bloodborne, uno dei titoli più citati dell'epoca PlayStation 4, di cui da tempo i fan chiedono una qualche riedizione.

Bloodborne è un gioco di ruolo d'azione di genere soulslike sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4 nel 2015. È una delle esclusive più amate della piattaforma. Non è mai arrivato su PC, se non tramite emulazione, e non ha ricevuto patch di aggiornamento per PlayStation 5.

Recentemente è emerso che Sony sta provando per l'ennesima volta ad acquisire Kadokawa, la società che possiede FromSoftware.