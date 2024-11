Valve avrebbe ben due nuovi gamepad in arrivo: uno è lo Steam Controller 2

Lynch ha scoperto nel codice SteamVR di Valve riferimenti a un nuovo controller "Roy" simile a una bacchetta per un nuovo headset VR di Valve (non annunciato, precisiamo) e le sue fonti affermano che anche Roy è ora destinato alla produzione di massa.

Un noto utente che è solito tenere sotto osservazione Valve, Brad Lynch, sostiene che un Steam Controller 2 - nome in codice "Ibex" - sta per essere prodotto. Secondo le sue fonti, lo Steam Controller 2 è attualmente in fase di preparazione per la produzione di massa e, a quanto pare, non è l'unico nuovo gamepad di Valve in arrivo.

Cosa è stato detto sul controller Roy di Valve

Secondo quanto indicato dalla fonte, il controller "Roy" potrebbe avere abbastanza pulsanti da fungere da gamepad in stile Steam Controller quando non lo utilizziamo per le sessioni VR. A differenza del controller di Valve Index, a quanto pare avrà un D-pad, dei bumper (come RB e LB nei controller Xbox) e un set completo di pulsanti ABXY per giocare in modo tradizionale. Non abbiamo immagini dedicate, quindi non è chiaro in che modo siano posizionati i pulsanti. Il leaker aggiunge anche: "potrebbero esserci altri input oltre a questi, ma le informazioni sono ancora limitate. La maggior parte dei pulsanti fisici ha anche funzioni touch capacitive che dovrebbero aiutare con la posizione della mano. E naturalmente c'è il tracciamento della mano."

Lynch scrive: "Sono sicuro di queste informazioni basate sul datamining e su fonti che non hanno voluto essere nominate. Esiste anche un'estensione OpenXR non rilasciata per questi controller."

