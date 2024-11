Per SEGA "Atlus è una delle acquisizioni di maggior successo di sempre", ottime vendite per Metaphor: ReFantazio

Recentemente Sega Sammy Holdings, la società madre di Sega Corporation, ha tenuto una sessione di domande e risposte con gli azionisti riguardo al rapporto finanziario del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, affermando che "Atlus è una delle acquisizioni di maggior successo di sempre" per la compagnia, e svelando informazioni aggiornate dei suoi recenti lanci, in particolare Metaphor: ReFantazio e Sonic X Shadow Generations.

Purtroppo non ha dato numeri precisi, ma di entrambi ha detto che stanno facendo bene rispetto agli obiettivi di vendita. L'ultimo gioco di Sonic dovrebbe inoltre avere una spinta ulteriore dall'uscita del film Sonic the Hedgehog 3, in arrivo nei cinema a dicembre.