Android 16 è già disponibile per gli sviluppatori: ecco le novità del nuovo sistema operativo Google

Google sta anticipando i tempi per l'uscita di Android 16. Per questo non sorprende troppo l'annuncio dell'uscita della prima anteprima per sviluppatori del sistema operativo.

Questa versione preliminare offre uno sguardo alle novità in arrivo per il sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Tra le principali innovazioni spiccano nuove funzionalità per la gestione delle foto e la condivisione di dati sanitari.