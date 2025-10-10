Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake avrà moltissime novità non presenti nei giochi originali: Square Enix ne parla

Tramite Twitter, gli autori hanno spiegato che il Remake introdurrà " numerose ambientazioni " che "collegano il gioco alla trilogia Endrick", ovvero i primi tre Dragon Quest. Non è però tutto.

Square Enix ha svelato qualche nuovo dettaglio riguardo a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake e alle novità che questa opera introdurrà rispetto alle versioni originali.

I messaggi di Square Enix su Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Square Enix spiega anche che in Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake avremo modo di incontrare personaggi che non sono stati inclusi nei giochi originali. Inoltre ci saranno nuovi eventi che servono per approfondire la storia di Dragon Quest.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sequenza di tweet di Square Enix afferma anche che dovremo "risolvere vari misteri mentre ascoltiamo i racconti di coloro che incontriamo nella nostra avventura".

Non mancheranno nuovi dungeon e nuovi nemici, che cambieranno Alefgard, la regione che andremo ad esplorare. Il tweet recita: "esplora ogni angolo dei territori e dei dungeon in cerca di mondi mai visti".

Ricordiamo che Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake sarà disponibile il 30 ottobre su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC tramite Steam e Microsoft Store su Windows.

Segnaliamo poi che Dragon Quest 7 Reimagined compare per la prima volta tra i giochi più attesi dei lettori di Famitsu.