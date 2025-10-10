Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake avrà moltissime novità non presenti nei giochi originali: Square Enix ne parla

Square Enix ha svelato qualche nuovo dettaglio riguardo a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake e alle novità che questa opera introdurrà rispetto alle versioni originali.
Tramite Twitter, gli autori hanno spiegato che il Remake introdurrà "numerose ambientazioni" che "collegano il gioco alla trilogia Endrick", ovvero i primi tre Dragon Quest. Non è però tutto.
I messaggi di Square Enix su Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
Square Enix spiega anche che in Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake avremo modo di incontrare personaggi che non sono stati inclusi nei giochi originali. Inoltre ci saranno nuovi eventi che servono per approfondire la storia di Dragon Quest.
La sequenza di tweet di Square Enix afferma anche che dovremo "risolvere vari misteri mentre ascoltiamo i racconti di coloro che incontriamo nella nostra avventura".
Non mancheranno nuovi dungeon e nuovi nemici, che cambieranno Alefgard, la regione che andremo ad esplorare. Il tweet recita: "esplora ogni angolo dei territori e dei dungeon in cerca di mondi mai visti".
Ricordiamo che Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake sarà disponibile il 30 ottobre su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC tramite Steam e Microsoft Store su Windows.
Segnaliamo poi che Dragon Quest 7 Reimagined compare per la prima volta tra i giochi più attesi dei lettori di Famitsu.