Il mercato dei videogiochi in Cina è enorme ma le console ne sono solo una minima parte, secondo nuovi dati

Il nuovo approfondimento del podcast The Game Business si incentra in particolare sul mercato videoludico in Cina, che si conferma un bacino veramente colossale di utenti ma di cui le console rappresentano solo una minima parte, sebbene in lieve crescita.

Il podcast di Chris Dring in questo caso ospita l'analista di mercato Daniel Ahmad di Niko Partners e Lisa Cosmas Hanson, fornendo alcuni dati aggiornati sullo stato dei videogiochi in un mercato che è considerato un elemento importante anche per il prossimo futuro, sia sul fronte dell'utenza che della produzione.

I numeri sono impressionanti, ma a colpire è anche la notevole scarsità di incidenza che le console hanno su questo mercato, anche perché effettivamente sono arrivate relativamente tardi ad affacciarvisi, lasciando ampio spazio ad altri dispositivi.