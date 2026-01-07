Mercato dei videogiochi inglese in crescita nel 2025 grazie al mobile, secondo un nuovo report

I consumatori del Regno Unito hanno speso 5,4 miliardi di sterline in videogiochi nel corso del 2025 . Il dato è emerso nell'ultimo report dell'Entertainment Retailers Association (ERA), che ha citato i dati di NielsenIQ/GfK Entertainment, Omdia e GSD/IFSE. Si parla di un aumento del 7,4% su base annua, nonché della crescita più elevata registrata dal settore dei videogiochi nel Regno Unito dal 2020, quando i ricavi salirono del 27,9% rispetto ai livelli del 2019.

Mobile in forte crescita

Il settore trainante del 2025 è stato quello mobile, con un incremento dell'8,8%, per 1,88 miliardi di sterline. Tra il 2023 e il 2024 l'aumento era stato del 5,5%, quindi si tratta di un miglioramento netto. I ricavi mobile hanno rappresentato il 35,5% del totale del mercato dei videogiochi inglese del 2025.

EA Sports FC 26 è stato il gioco più venduto del 2025 nel Regno Unito

Nel frattempo, i download di giochi per console hanno generato 857,6 milioni di sterline, con un aumento dell'11,5% su base annua, mentre le vendite fisiche sono scese dell'1%, attestandosi a 318,8 milioni di sterline. Le vendite in formato fisico rappresentano appena il 5% dei ricavi complessivi del mercato videoludico nel Regno Unito nel 2025.

La crescita apparentemente maggiore del mercato console rispetto a quello mobile non inganni, perché la base dei ricavi di partenza era inferiore. Il mercato mobile del Regno Unito produce più del doppio dei ricavi di quello console.

Detto questo, le vendite digitali hanno generato 5 miliardi di sterline di ricavi, con una crescita dell'8% anno su anno. Il titolo più venduto del 2025 è stato EA Sports FC 26, che ha superato 1,97 milioni di unità vendute complessivamente tra formato fisico e digitale.

L'ERA ha sottolineato anche come i videogiochi siano l'ultimo mezzo di intrattenimento che, almeno in parte, continua a valorizzare il possesso rispetto al semplice accesso: il 45% dei ricavi del settore deriva infatti dall'acquisto diretto dei giochi da parte dei consumatori, contro il 16,6% della musica e il 7,2% del video.

L'organizzazione evidenzia inoltre che, tra il 2016 e il 2025, il PIL del Regno Unito è cresciuto del 12%, mentre i ricavi generati dai videogiochi sono aumentati dell'86%, ossia 7,2 volte di più.

"La crescita del mercato dei videogiochi ha rallentato sensibilmente dopo gli straordinari incrementi del 27,9% registrati nell'anno della pandemia, il 2020, ma l'innovazione continua ha permesso al settore di tornare in grande forma nel 2025", ha dichiarato Kim Bayley, CEO dell'ERA. "Abbiamo grandi speranze che questo slancio possa mantenersi anche nel 2026".

Nel complesso, il mercato dell'intrattenimento nel Regno Unito, videogiochi, musica e video, ha raggiunto 13,3 miliardi di sterline nel 2025, con un aumento annuo del 7,1%.