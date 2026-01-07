0

2XKO ha una data di uscita ufficiale su PS5 e Xbox Series X|S

Riot Games ha annunciato la data di uscita ufficiale di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, che probabilmente corrisponderà anche alla fine dell'accesso anticipato su PC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/01/2026
Riot Games ha pubblicato un trailer che annuncia la data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, fissata al prossimo 20 gennaio, in corrispondenza con l'inizio della Stagione 1 e probabilmente del termine dell'accesso anticipato su PC.

Il divertente picchiaduro a incontri con i personaggi di League of Legends, disegnato per unire accessibilità e spessore, completerà dunque a breve il suo percorso in early access per consegnarci la versione completa dell'esperienza.

A caratterizzare fortemente 2XKO è il suo sistema a coppie, visto che ogni match vede la presenza di due personaggi per ogni giocatore, con la possibilità di effettuare cambi al volo, spettacolari assist e combinazioni di attacco condivise.

Naturalmente l'uscita ufficiale e la fine dell'accesso anticipato non implicherà uno stop agli aggiornamenti e ai miglioramenti che provvederanno a rendere il titolo di Riot Games sempre più ricco, rifinito e coinvolgente.

Un franchise sempre più esteso

Dopo il grande successo di Arcane, 2XKO rappresenta per Riot Games un ulteriore tentativo di estendere il franchise di League of Legends e sfruttarne appieno la ricca lore nell'ambito di esperienze diverse dal MOBA originale.

Con il suo stile grafico dinamico e cartoonesco, che reinterpreta i personaggi più iconici di Runeterra, il gioco presta grande attenzione anche ad aspetti come il netcode, così da offrire un multiplayer competitivo preciso e privo di latenza.

Con il lancio ufficiale del 20 gennaio, 2XKO avrà compiuto un altro importante passo, stabilendo delle basi solide su cui costruire il proprio futuro.

