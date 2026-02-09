Il team di 2XKO è stato ridotto per rendere il gioco più sostenibile

2XKO , il picchiaduro a incontri della serie League of Legends , non deve aver dato i risultati sperati, visto che Riot Games ha deciso di ridurre il team di sviluppo , licenziando diversi sviluppatori, per renderlo più sostenibile, come annunciato da un messaggio del produttore esecutivo Tom Cannon pubblicato sul blog ufficiale del gioco, che ha provato a chiarire la situazione.

Licenziamenti in corso

"Volevo prendermi un momento per condividere un aggiornamento importante su 2XKO. È un aggiornamento difficile da comunicare, ma vogliamo essere chiari su cosa sta cambiando e perché." Ha esordito Cannon, spiegando poi, senza giri di parole: "Dopo molte discussioni e riflessioni, stiamo riducendo le dimensioni del team di 2XKO."

Quindi viene spiegato lo stato attuale del gioco: "Voglio che sappiate che questa decisione non è stata presa alla leggera. Con l'espansione da PC a console, abbiamo osservato delle tendenze costanti nel modo in cui i giocatori interagivano con 2XKO. Il gioco ha coinvolto un nucleo di appassionati molto motivati, ma nel complesso lo slancio non ha raggiunto il livello necessario per sostenere a lungo termine un team di queste dimensioni." Traduciamo: non ha attirato abbastanza pubblico da produrre ricavi sufficienti a sostenere il team di sviluppo.

"Con un team più piccolo e focalizzato, ci concentreremo a fondo per apportare miglioramenti chiave al gioco, inclusi alcuni degli aspetti che ci avete già chiesto. Condivideremo presto parte dei nostri piani."

Quindi Cannon ha voluto rassicurare la scena competitiva: "I nostri programmi per la Competitive Series 2026 restano invariati. Rimaniamo impegnati a collaborare con gli organizzatori di tornei e con le comunità locali. Il nostro focus continuerà a essere il supporto agli eventi e agli organizzatori che già sostengono la FGC."

"In definitiva, questa decisione riflette un cambiamento nel nostro modo di operare. Non è un giudizio sui singoli Rioter né un segnale che il percorso sia finito. Stiamo rimodellando il team per dare a 2XKO un percorso più sostenibile verso il futuro."

Per quanto riguarda i licenziamenti, Cannon ha detto: "Voglio essere chiaro su una cosa che per me è molto importante. Le persone che hanno contribuito alla pubblicazione di 2XKO hanno dedicato anni di creatività, cura e fiducia a questo gioco. Prendere rischi creativi come questo è difficile, e il lavoro che hanno fatto è reale e significativo. Ci impegniamo a supportare i Rioter coinvolti da questa transizione - inclusa l'assistenza nell'esplorare opportunità all'interno di Riot dove possibile, e fornendo almeno 6 mesi di preavviso retribuito e indennità di uscita dove non lo è."

Riot Games non ha comunicato il numero esatto di persone che sono state o saranno licenziate.