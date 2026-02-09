Il team di 2XKO è stato ridotto per rendere il gioco più sostenibile

2XKO, il picchiaduro a incontri della serie League of Legends, non deve aver dato i risultati sperati, visto che Riot Games ha deciso di ridurre il team di sviluppo, licenziando diversi sviluppatori, per renderlo più sostenibile, come annunciato da un messaggio del produttore esecutivo Tom Cannon pubblicato sul blog ufficiale del gioco, che ha provato a chiarire la situazione.
Licenziamenti in corso
"Volevo prendermi un momento per condividere un aggiornamento importante su 2XKO. È un aggiornamento difficile da comunicare, ma vogliamo essere chiari su cosa sta cambiando e perché." Ha esordito Cannon, spiegando poi, senza giri di parole: "Dopo molte discussioni e riflessioni, stiamo riducendo le dimensioni del team di 2XKO."
Quindi viene spiegato lo stato attuale del gioco: "Voglio che sappiate che questa decisione non è stata presa alla leggera. Con l'espansione da PC a console, abbiamo osservato delle tendenze costanti nel modo in cui i giocatori interagivano con 2XKO. Il gioco ha coinvolto un nucleo di appassionati molto motivati, ma nel complesso lo slancio non ha raggiunto il livello necessario per sostenere a lungo termine un team di queste dimensioni." Traduciamo: non ha attirato abbastanza pubblico da produrre ricavi sufficienti a sostenere il team di sviluppo.
"Con un team più piccolo e focalizzato, ci concentreremo a fondo per apportare miglioramenti chiave al gioco, inclusi alcuni degli aspetti che ci avete già chiesto. Condivideremo presto parte dei nostri piani."
Quindi Cannon ha voluto rassicurare la scena competitiva: "I nostri programmi per la Competitive Series 2026 restano invariati. Rimaniamo impegnati a collaborare con gli organizzatori di tornei e con le comunità locali. Il nostro focus continuerà a essere il supporto agli eventi e agli organizzatori che già sostengono la FGC."
"In definitiva, questa decisione riflette un cambiamento nel nostro modo di operare. Non è un giudizio sui singoli Rioter né un segnale che il percorso sia finito. Stiamo rimodellando il team per dare a 2XKO un percorso più sostenibile verso il futuro."
Per quanto riguarda i licenziamenti, Cannon ha detto: "Voglio essere chiaro su una cosa che per me è molto importante. Le persone che hanno contribuito alla pubblicazione di 2XKO hanno dedicato anni di creatività, cura e fiducia a questo gioco. Prendere rischi creativi come questo è difficile, e il lavoro che hanno fatto è reale e significativo. Ci impegniamo a supportare i Rioter coinvolti da questa transizione - inclusa l'assistenza nell'esplorare opportunità all'interno di Riot dove possibile, e fornendo almeno 6 mesi di preavviso retribuito e indennità di uscita dove non lo è."
Riot Games non ha comunicato il numero esatto di persone che sono state o saranno licenziate.