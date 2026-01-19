2XKO arriva su PS5 e Xbox Series X|S: ecco il trailer di lancio della Stagione 1 del picchiaduro gratis di LoL

Mancano ormai pochissime ore all'arrivo di 2XKO, il picchiaduro gratuito ambientato nell'universo di League of Legends. A ricordarcelo è Riot Games, che ha pubblicato il trailer di lancio della Stagione 1, prevista in concomitanza con il debutto delle versioni console.

In uscita su PS5 e Xbox Series X|S alle 02:00 italiane del 21 gennaio, 2XKO propone un sistema di combattimento 2v2 basato sulla meccanica DuoPlay: un giocatore è attivo sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a intervenire con assist e combo al momento opportuno. Una struttura che garantisce grande flessibilità sia in singolo sia in multiplayer, permettendo sfide contro la CPU, contro un altro giocatore, oppure incontri 2v2 e persino 2v1.