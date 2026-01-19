2XKO arriva su PS5 e Xbox Series X|S: ecco il trailer di lancio della Stagione 1 del picchiaduro gratis di LoL

Mancano ormai pochissime ore all'arrivo di 2XKO, il picchiaduro gratuito ambientato nell'universo di League of Legends. A ricordarcelo è Riot Games, che ha pubblicato il trailer di lancio della Stagione 1, prevista in concomitanza con il debutto delle versioni console.
In uscita su PS5 e Xbox Series X|S alle 02:00 italiane del 21 gennaio, 2XKO propone un sistema di combattimento 2v2 basato sulla meccanica DuoPlay: un giocatore è attivo sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a intervenire con assist e combo al momento opportuno. Una struttura che garantisce grande flessibilità sia in singolo sia in multiplayer, permettendo sfide contro la CPU, contro un altro giocatore, oppure incontri 2v2 e persino 2v1.
Le novità della Stagione 1
Il trailer mostra alcune delle principali aggiunte rispetto all'attuale accesso anticipato. La più rilevante è l'arrivo di Caitlyn nel roster dei personaggi giocabili: la sceriffa di Piltover porta con sé uno stile di combattimento basato su colpi di precisione e trappole, già mostrato in un recente video dedicato.
La Stagione 1 introduce inoltre il primo Pass Battaglia, con ricompense gratuite e premium tra cui skin e oggetti per la personalizzazione del profilo ispirati alla linea cosmetica Cromacrash. Non mancano una selezione di skin inedite, altre di ritorno dalla Season 0, vari interventi di bilanciamento, l'avvio della prima stagione competitiva e l'arrivo della modalità Arcade.