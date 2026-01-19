Ubisoft ha annunciato con un trailer che anche Far Cry 3: Blood Dragon riceverà l'aggiornamento con i 60 fps per PS5 e Xbox Series X|S, e la patch verrà pubblicata nello stesso giorno di quella per Far Cry 3 Classic Edition, ovverosia il 21 gennaio.
Nei suoi circa sessanta secondi di durata, il video fornisce una efficace panoramica dell'esperienza offerta dall'iconico spin-off in stile anni '80, che ci catapulta in un futuro distopico ispirato ai film di fantascienza di quel periodo e alla sua cultura pop.
Al comando del sergente Rex "Power" Colt, un supersoldato munito di potenti impianti cibernetici, dovremo fermare l'avanzata del folle generale Sullivan "Cyber-Rex" e del suo esercito di letali cyborg mutanti, determinati a conquistare il mondo con la forza.
La trama di Far Cry 3: Blood Dragon è infarcita di citazioni relative a classici come Terminator e RoboCop, ed è caratterizzata da un umorismo tipico di determinati action movie, fra dialoghi grotteschi e battute in grado di strappare un sorriso.
E ora tocca a Far Cry Primal
Come ricorderete, nel teaser di Ubisoft si faceva riferimento a Far Cry 3, Blood Dragon e Primal, ma l'aggiornamento per il capitolo ambientato nella preistoria non è ancora stato confermato ufficialmente dalla casa francese.
Senza dubbio uno degli episodi più particolari della saga, Far Cry Primal è ambientato nel Mesolitico e ci vede utilizzare armi come archi e clave per sopravvivere a uno scenario che definire ostile è poco, fra bestie feroci e tribù rivali.