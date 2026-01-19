La trama di Far Cry 3: Blood Dragon è infarcita di citazioni relative a classici come Terminator e RoboCop , ed è caratterizzata da un umorismo tipico di determinati action movie, fra dialoghi grotteschi e battute in grado di strappare un sorriso.

Ubisoft ha annunciato con un trailer che anche Far Cry 3: Blood Dragon riceverà l'aggiornamento con i 60 fps per PS5 e Xbox Series X|S, e la patch verrà pubblicata nello stesso giorno di quella per Far Cry 3 Classic Edition, ovverosia il 21 gennaio.

E ora tocca a Far Cry Primal

Come ricorderete, nel teaser di Ubisoft si faceva riferimento a Far Cry 3, Blood Dragon e Primal, ma l'aggiornamento per il capitolo ambientato nella preistoria non è ancora stato confermato ufficialmente dalla casa francese.

Senza dubbio uno degli episodi più particolari della saga, Far Cry Primal è ambientato nel Mesolitico e ci vede utilizzare armi come archi e clave per sopravvivere a uno scenario che definire ostile è poco, fra bestie feroci e tribù rivali.