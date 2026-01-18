Far Cry 3 Classic Edition, l'aggiornamento con i 60 fps ha una data

L'aggiornamento con i 60 fps per Far Cry 3 Classic Edition ha una data: sarà disponibile a partire dal 21 gennaio su PS5 e Xbox Series X|S, e consentirà finalmente di giocare il terzo capitolo della serie Ubisoft con una fluidità nettamente superiore.

Il trailer che trovate qui sotto, caricato ironicamente a 30 fps da PlayStation (e gli utenti non hanno mancato di farlo notare), ripercorre alcuni dei momenti iniziali dello sparatutto a base open world, che ci vedrà affrontare un esercito di guerriglieri su di un'isola sperduta.

In Far Cry 3, infatti, vestiremo i panni di Jason Brody, che insieme ai suoi amici decide di visitare il remoto arcipelago delle isole Rook ma finisce per essere catturato da una banda di pirati e mercenari fra cui milita anche il folle e spietato Vaas Montenegro.

Riuscito a fuggire, Jason si ritrova costretto a diventare un guerriero per poter sopravvivere a questa situazione e uscire vincitore da una battaglia che normalmente non avrebbe mai potuto vincere.