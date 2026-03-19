Sviluppatori di Capcom e Ubisoft pare non sapessero di NVIDIA DLSS 5, colti di sorpresa dall'annuncio

Secondo alcune testimonianze raccolte da Insider-Gaming, sembra che gli sviluppatori che hanno lavorato a Assassin's Creed Shadows e Resident Evil Requiem siano rimasti scioccati tanto quanto gli utenti nel vedere gli effetti della nuova tecnologia sui propri lavori.

È bene specificare che si tratta di sviluppatori che lavorano nelle compagnie in questione, non della posizione ufficiale di Capcom e Ubisoft, considerando che entrambi i publisher risultano coinvolti nell'annuncio come visibile anche dalle dichiarazioni dei rispettivi responsabili, ben presenti nel comunicato stampa di presentazione.

Un particolare retroscena della discussa presentazione ufficiale di NVIDIA DLSS 5 è il fatto che molti sviluppatori di Capcom e Ubisoft pare non sapessero nulla delle caratteristiche della nuova tecnologia, né che questa dovesse essere mostrata in azione sui giochi a cui hanno lavorato e sono stati colti di sorpresa dall'annuncio.

Sviluppatori scioccati ma manager ben consapevoli

"L'abbiamo scoperto nello stesso momento in cui è stato reso pubblico a tutti", pare abbia riferito uno sviluppatore Ubisoft al sito in questione, parlando anche della sorpresa nel vedere il DLSS 5 applicato ad Assassin's Creed Shadows.

Alcuni sviluppatori Capcom avrebbero anche loro riferito di essere stati colti di sorpresa e di essere anche rimasti piuttosto scioccati dall'uso della tecnologia su Resident Evil Requiem, considerando peraltro che la compagnia nipponica ha una posizione apertamente "anti-IA".

Detto questo, c'è da dire che manager ed elementi di più alto livello delle compagnie erano invece ben al corrente della questione, considerando che le loro dichiarazioni sono state riportate nel comunicato stampa ufficiale di NVIDIA alla presentazione di DLSS 5.

"In CAPCOM ci impegniamo a creare esperienze che siano cinematografiche, coinvolgenti e profondamente credibili, dove ogni ombra, texture e raggio di luce è realizzato con cura per valorizzare l'atmosfera e l'impatto emotivo", ha riferito ad esempio Jun Takeuchi, produttore esecutivo di Capcom, secondo il quale "il DLSS 5 rappresenta un ulteriore passo importante nel progresso della qualità visiva, aiutando i giocatori a immergersi ancora di più nel mondo di Resident Evil".

Da parte di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot in persona ha riferito che "L'immersione significa far sembrare il mondo reale. DLSS 5 è un vero passo avanti verso questo obiettivo. Il modo in cui rende illuminazione, materiali e personaggi cambia ciò che possiamo promettere ai giocatori. In Assassin's Creed Shadows ci sta permettendo di costruire il tipo di mondi che abbiamo sempre desiderato realizzare".

Anche all'interno delle stesse compagnie sembra dunque emergere una certa discrepanza nel modo in cui il DLSS 5 e le possibili implementazioni dell'IA vengono recepite da sviluppatori e manager, con i primi che sembrano decisamente più restii ad accogliere certe derive tecnologiche rispetto ai secondi.