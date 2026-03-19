Un video della versione PC di Crimson Desert mette a confronto le impostazioni grafiche con GPU RTX 30, 40 e 50

Nelle settimane che hanno preceduto il lancio di Crimson Desert sono arrivate indicazioni molto positive sull'ottimizzazione della versione PC, anche da esperti come Digital Foundry, che ha elogiato il lavoro di Pearl Abyss e la flessibilità del motore proprietario Blackspace Engine.

Con la fine dell'embargo sulle recensioni, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le impostazioni grafiche del gioco utilizzando diverse schede video delle serie RTX 30, 40 e 50, offrendo al contempo una panoramica delle prestazioni con tutte le tecnologie NVIDIA attive, tra cui DLSS 4.5 e Ray Reconstruction.