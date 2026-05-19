Xbox promette grandi cambiamenti nei prossimi anni, più di quelli visti nei primi 25 anni

"Riteniamo che nei prossimi due anni ci saranno più cambiamenti che in tutti i 25 anni che ci hanno portato fin qui", ha riferito Richards a GamesRadar, in una recente intervista.

Il riferimento è ovviamente alle celebrazioni per i 25 anni di Xbox che si svolgono quest'anno e che dovrebbero emergere da vari eventi, a partire dall'Xbox Game Showcase che si terrà domenica 8 giugno e dovrebbe portare con sé una grande quantità di novità, annunci e informazioni varie.

Il director del programma ID@Xbox, Guy Richards , ha riferito che Microsoft ha intenzione di apportare molti grandi cambiamenti a Xbox nei prossimi anni , tanto da portare a trasformazioni superiori a quelle viste nei primi 25 anni della divisione.

La nuova direzione di Xbox

In effetti, con l'arrivo della nuova CEO Asha Sharma abbiamo assistito a una rapida sequenza di cambiamenti e novità interessanti: è stata eliminata la controversa campagna marketing "This is an Xbox", è stata riaffermata la centralità della console nel manifesto "We are Xbox", è stata presentata la nuova generazione con Xbox Project Helix e sono stati modificati il logo e anche il modo in cui viene scritto Xbox.

Tra le cose con effetti più pratici, è stato anche rimodulato Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass abbassandone il prezzo e rimuovendo il lancio dei nuovi Call of Duty dal catalogo ed è stato introdotto il nuovo tier Starter Edition insieme a Discord Nitro, ma a quanto pare questo è solo l'inizio.

Il director di ID@Xbox ha spiegato che la divisione ha pianificato "tante cose nel corso di quest'anno" per celebrare il 25° anniversario e non solo: "Ci sono un sacco di cose emozionanti che faremo nel corso dell'estate e che non vediamo l'ora di presentare".

Tuttavia, questa "Non è tanto una celebrazione del passato, ma è più un riposizionamento di Xbox per quanto riguarda i prossimi 25 anni", ha spiegato Richards, "Continueremo ad andare incontro alle esigenze dei giocatori. Il mondo continua a evolversi e a cambiare, e faremo in modo che Xbox rimanga un ambiente ideale sia per gli sviluppatori che per i giocatori".