Xbox ha un nuovo logo, presentato da Microsoft con il rilancio del brand: torna il classico verde

Tra le tante novità emerse con il rilancio impostato dalla nuova CEO Asha Sharma, c'è anche un nuovo logo per Xbox, visibile nell'immagine qui sopra e presente già nei primi materiali diffusi da Microsoft, a suggellare ulteriormente il nuovo corso della divisione videoludica.

A dire il vero non si tratta di un grande cambiamento rispetto a prima: il logo è sostanzialmente lo stesso degli anni scorsi come forma, ma cambia lo stile con cui viene rappresentato e la colorazione, dando un effetto un po' diverso e forse più in linea con la tradizione.

In base a quanto riportato anche da Tom Warren di The Verge, il nuovo logo ha iniziato a comparire presso il campus di Microsoft questa settimana, probabilmente in preparazione al meeting organizzato da Asha Sharma e Matt Booty con l'intera divisione per parlare del rilancio di Xbox.