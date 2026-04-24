Xbox ha un nuovo logo, presentato da Microsoft con il rilancio del brand: torna il classico verde

Tra le tante novità emerse con il rilancio impostato dalla nuova CEO Asha Sharma, c'è anche un nuovo logo per Xbox, visibile nell'immagine qui sopra e presente già nei primi materiali diffusi da Microsoft, a suggellare ulteriormente il nuovo corso della divisione videoludica.
A dire il vero non si tratta di un grande cambiamento rispetto a prima: il logo è sostanzialmente lo stesso degli anni scorsi come forma, ma cambia lo stile con cui viene rappresentato e la colorazione, dando un effetto un po' diverso e forse più in linea con la tradizione.
In base a quanto riportato anche da Tom Warren di The Verge, il nuovo logo ha iniziato a comparire presso il campus di Microsoft questa settimana, probabilmente in preparazione al meeting organizzato da Asha Sharma e Matt Booty con l'intera divisione per parlare del rilancio di Xbox.
Stesso disegno, nuovo stile
Il disegno è sostanzialmente invariato rispetto al logo adottato già dalla generazione Xbox One, ovvero praticamente una rappresentazione 2D della sfera tagliata dalla tipica "X" che si era iniziata a vedere già all'epoca di Xbox 360.
Cambia il tono generale, con l'adozione di una colorazione più tendente al classico verde di Xbox e una rappresentazione più "materica" per così dire, che sembra rifulgere di luce verde, in qualche modo tornando a una rappresentazione più tradizionale.
Il tutto rientra chiaramente in una revisione e rilancio generale del brand, a partire dal cambio di nome stesso effettuato con l'abbandono di Microsoft Gaming e il recupero di Xbox come identificativo di tutta la divisione videoludica della casa di Redmond.
Con il grande "meeting hall" tenutosi ieri al campus di Microsoft, Asha Sharma ha anche pubblicato una sorta di manifesto sul nuovo indirizzo di Xbox, che a quanto pare potrebbe anche portare a una "rivalutazione" delle esclusive, oltre a varie riorganizzazioni comprese nuove iniziative su Xbox Game Pass.
A proposito di quest'ultimo, a breve distanza dall'abbassamento del prezzo di Ultimate e PC Game Pass con rimozione dei Call of Duty al day one abbiamo assistito anche a possibili indizi su un nuovo abbonamento a basso prezzo chiamato Starter Edition.