Apple va verso un grande salto tecnologico per iPhone 18: A20, A20 Pro e memoria potenziata per dominare il mercato smartphone

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sta preparando un importante salto tecnologico per la futura serie iPhone 18 , che potrebbe segnare uno dei più grandi aggiornamenti hardware degli ultimi anni. Nonostante alcune voci parlino di possibili misure di contenimento dei costi sul modello base, la gamma nel suo complesso dovrebbe beneficiare di miglioramenti significativi su chip, memoria e connettività .

Sul fronte della connettività, Apple starebbe lavorando al nuovo modem C2 5G . Questo componente potrebbe introdurre per la prima volta il supporto alle reti mmWave e migliorare la connettività satellitare grazie allo standard NR-NTN . Parallelamente, si parla anche dell'introduzione della nuova tecnologia di rete wireless N2 , pensata per offrire prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti.

Apple risparmierà su qualcosa durante la produzione di iPhone 18?

Nonostante questi miglioramenti, alcune fonti suggeriscono che il modello base potrebbe subire piccole riduzioni nei costi di produzione, come un possibile downgrade del display. Tuttavia, l'obiettivo generale sarebbe mantenere i prezzi stabili, anche in un contesto di aumento dei costi delle memorie DRAM e NAND.

Secondo analisti come Ming-Chi Kuo, la divisione servizi di Apple potrebbe fornire il supporto finanziario necessario per assorbire parte di questi costi, consentendo all'azienda di mantenere competitività e attrattiva sul mercato. Staremo a vedere come si evolverà la questione e quali saranno gli scenari per l'azienda di Cupertino.