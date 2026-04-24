Saros convince Digital Foundry: ottimo su PS5 Pro, bene su PS5 base con qualche compromesso

L'analisi sottolinea come Saros rappresenti un passo avanti importante per lo studio , soprattutto sul fronte degli effetti particellari. Il gioco utilizza un sistema proprietario capace di generare enormi quantità di VFX colorati, dissolvenze voxel‑like dei nemici e proiettili fisici, mantenendo però un'eccellente leggibilità grazie a palette ambientali più sobrie e a opzioni di accessibilità che permettono di modificare le tonalità dei colpi. Dal punto di vista tecnico, Saros rinuncia a tecnologie chiave dell'Unreal Engine 5 come Lumen RT e Nanite per privilegiare un target stabile di 60fps, fondamentale per un titolo così frenetico.

Con la fine dell'embargo sulle recensioni di Saros , Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica della nuova esclusiva PS5 e PS5 Pro firmata Housemarque. Il verdetto è ampiamente positivo , sia per la qualità della realizzazione tecnica sia per la resa sulle due console Sony, anche se su PS5 base emergono alcuni compromessi inevitabili.

Il PSSR fa nuovamente la differenza

PS5 Pro è chiaramente la console dove Saros dà il meglio. La console offre un'unica modalità a 60fps, con output 4K tramite PSSR, qui particolarmente efficace: l'upscaler gestisce in modo eccellente l'enorme quantità di particelle, mantenendo un'immagine stabile e nitida. L'analisi indica una risoluzione interna di 1440p, che risulta sorprendentemente pulita grazie alla nuova versione del PSSR. Il framerate è solido, con lievi cali solo in sequenze molto dense. Le cutscene in tempo reale, invece, possono scendere a 30fps, mentre i filmati prerenderizzati sono a 24fps, creando un leggero disallineamento rispetto al gameplay.

La versione per PS5 base è comunque valida e perfettamente godibile, ma in questo caso sono stati necessari dei compromessi più evidenti. Non potendo contare su il PSSR, l'upscaling al 4K è affidato al FSR 2/3 di AMD, con una risoluzione interna di partenza attorno ai 1224p. Di conseguenza, l'immagine risulta più morbida e soggetta a flickering, soprattutto nei movimenti rapidi. Il limite maggiore, però, è la gestione delle particelle: FSR fatica a mantenere coerenza visiva nelle scene più complesse, penalizzando proprio l'elemento estetico più caratteristico del gioco. Le prestazioni restano buone, ma leggermente inferiori rispetto a PS5 Pro.

Oltre al parere tecnico di Digital Foundry, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere anche la nostra recensione di Saros.