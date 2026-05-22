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La colonna sonora di Saros è disponibile da oggi in streaming, parla l'autore

Sony ha annunciato che la colonna sonora di Saros è disponibile a partire da oggi sulle piattaforme streaming, e ha scambiato due chiacchiere con il suo autore, Sam Slater.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/05/2026
Il protagonista di Saros
Saros
Saros
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La colonna sonora di Saros è disponibile da oggi sulle piattaforme streaming e Sony ha intervistato il suo autore, Sam Slater, per comprendere quali siano stati i retroscena della realizzazione delle musiche che accompagnano lo sparatutto di Housemarque.

"Come in tutti i progetti, soprattutto in qualcosa di gigantesco come un videogioco, il primo enigma è: quale sarà l'anima di questa colonna sonora?", ha detto Slater. "Greg Louden (Creative Director di Housemarque), Joe Thwaites (Music Lead di PlayStation Studios Creative Arts) e io abbiamo girato a lungo intorno a temi e texture sonore iniziali che ci permettessero di afferrare Carcosa e identificarla come un luogo."

"Come compositore, tendo sempre a partire dall'idea di costruire un mondo, voglio sapere cos'è. Nella fase in cui un compositore entra in un progetto videoludico, hai immagini preliminari e test visivi, ma non hai ancora il gioco completo davanti a te, quindi tutti cercano di capire se ogni idea appartenga davvero a quel mondo oppure no."

Saros ha realizzato un sogno che Rahul Kohli aveva fin da bambino Saros ha realizzato un sogno che Rahul Kohli aveva fin da bambino

"Quel puzzle si costruisce lentamente su sé stesso fino a diventare questo incredibile intreccio musicale tridimensionale che piega il tempo e che, allo stesso tempo, deve funzionare e permettere al giocatore di attraversare il gioco."

Tanto metallo

"Greg è un metallaro, io sono un metallaro: Condividiamo molte esperienze simili e probabilmente negli ultimi vent'anni abbiamo frequentato luoghi simili", ha continuato Slater, e noi stessi abbiamo accennato a questo approccio musicale nella recensione di Saros.

"Aveva l'idea di fondere drone metal e musica elettronica oscura, creando tensione tra questi due mondi: uno è molto organico e sovraccarico, l'altro è incredibilmente pulito, ma è proprio l'alta fedeltà di quei suoni elettronici a diventare opprimente. E poi bisogna in qualche modo unire i due elementi."

"Abbiamo passato molto tempo a scambiarci brani. C'era una playlist in cui io e Greg ci mandavamo continuamente musica, e siamo andati davvero molto lontano. Si trattava di trovare un linguaggio condiviso per qualcosa di incredibilmente astratto: l'anima musicale di un mondo che non esiste."

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