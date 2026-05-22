La colonna sonora di Saros è disponibile da oggi in streaming, parla l'autore

La colonna sonora di Saros è disponibile da oggi sulle piattaforme streaming e Sony ha intervistato il suo autore, Sam Slater, per comprendere quali siano stati i retroscena della realizzazione delle musiche che accompagnano lo sparatutto di Housemarque.

"Come in tutti i progetti, soprattutto in qualcosa di gigantesco come un videogioco, il primo enigma è: quale sarà l'anima di questa colonna sonora?", ha detto Slater. "Greg Louden (Creative Director di Housemarque), Joe Thwaites (Music Lead di PlayStation Studios Creative Arts) e io abbiamo girato a lungo intorno a temi e texture sonore iniziali che ci permettessero di afferrare Carcosa e identificarla come un luogo."

"Come compositore, tendo sempre a partire dall'idea di costruire un mondo, voglio sapere cos'è. Nella fase in cui un compositore entra in un progetto videoludico, hai immagini preliminari e test visivi, ma non hai ancora il gioco completo davanti a te, quindi tutti cercano di capire se ogni idea appartenga davvero a quel mondo oppure no."

"Quel puzzle si costruisce lentamente su sé stesso fino a diventare questo incredibile intreccio musicale tridimensionale che piega il tempo e che, allo stesso tempo, deve funzionare e permettere al giocatore di attraversare il gioco."