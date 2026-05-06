Saros ha ricevuto la patch 1.004 che migliora alcuni aspetti del gioco

Housemarque ha pubblicato la patch 1.004 di Saros, dopo una settimana dall'uscita del gioco su PS5, andando a correggere e migliorare diversi aspetti di questo apprezzato sparatutto in terza persona.

L'aggiornamento richiede il download di un pacchetto dati da 1,3 GB circa, e si concentra soprattutto su correzioni di problemi e miglioramenti, dunque non ci sono novità sul fronte dei contenuti ma una manutenzione generale al gameplay e sul versante tecnico.

Gli elementi più visibili per i giocatori sono forse i cambiamenti relativi a interfaccia e accessibilità, ma ci sono comunque anche diverse variazioni "sotto al cofano" che possono influire in maniera sensibile sul gameplay.