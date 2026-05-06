Saros ha ricevuto la patch 1.004 che migliora alcuni aspetti del gioco

Housemarque ha pubblicato la patch 1.004 di Saros, dopo una settimana dall'uscita del gioco su PS5, andando a correggere e migliorare diversi aspetti di questo apprezzato sparatutto in terza persona.
L'aggiornamento richiede il download di un pacchetto dati da 1,3 GB circa, e si concentra soprattutto su correzioni di problemi e miglioramenti, dunque non ci sono novità sul fronte dei contenuti ma una manutenzione generale al gameplay e sul versante tecnico.
Gli elementi più visibili per i giocatori sono forse i cambiamenti relativi a interfaccia e accessibilità, ma ci sono comunque anche diverse variazioni "sotto al cofano" che possono influire in maniera sensibile sul gameplay.
Cosa cambia con la nuova patch
Potete trovare le note della patch complete a questo indirizzo, pubblicate direttamente da Housemarque, ma riportiamo qui sotto alcuni elementi di particolare interesse emersi da questo nuovo aggiornamento, almeno per quanto riguarda le cose di maggior rilievo.
Dal punto di vista del gameplay, la patch migliora l'accuratezza dei rimbalzi delle pallottole, cosa che dovrebbe risultare in traiettorie più coerenti, inoltre è stata abbassata la quantità di potenza che si ottiene dal tratto Power Generator, cosa che forse rappresenta uno degli elementi più visibili in questo update.
Sempre sul fronte del gameplay, è stato aggiunto uno scaling del danno per l'artefatto Powered Dash ed è stata modificata la grafica di questo, mentre sul fronte del mondo di gioco sono state aggiustate alcune collisioni e problemi di geometria che erano emersi in vari scenari.
Per quanto riguarda interfaccia utente e accessibilità, la patch introduce alcune nuove opzioni sui colori, introducendo nuove categorie con immagini preview nel menù, modifiche alle impostazioni sugli indicatori dell'HUD e altri aggiustamenti alle indicazioni visive per i giocatori.
Sul versante tecnico, la patch porta nuove ottimizzazioni con aggiustamenti nella qualità dei riflessi e delle scene d'intermezzo.
Per il resto, abbiamo visto di recente il trailer dei riconoscimenti del gioco per PS5, che conferma un po' l'ottima valutazione che abbiamo assegnato anche su queste pagine nella nostra recensione di Saros.
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