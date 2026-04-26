Saros: intervista esclusiva a Gregory Louden di Housemarque

Non bisogna però dimenticare che Returnal è solo l'ultimo tassello nell'ormai trentennale mosaico di produzioni di Housemarque, una compagnia che ha sempre costruito esperienze eccezionali e che solo di recente è finita sotto i riflettori dei palchi più importanti. Di qui il desiderio di calcare ancora territori inesplorati, ma soprattutto quello di portare la sua filosofia creativa all'attenzione di un pubblico più ampio: Saros è nato proprio da questa spinta e - come confermato dalla nostra recensione - ha preservato tutte le unicità dello studio, convogliandole in un'opera che brilla fra le migliori in assoluto nella generazione di PlayStation 5. Abbiamo parlato a lungo di Returnal, del processo di evoluzione di Housemarque e soprattutto di Saros con Gregory Louden , che è stato Narrative Director del viaggio di Selene Vassos e adesso è Creative Director di quello di Arjun Devraj: ecco tutto quello che ci ha raccontato.

Ancora oggi, a distanza di cinque anni, Returnal è rimasto uno dei videogiochi più innovativi e originali dell'intera nona generazione, specialmente guardando verso la line-up di PlayStation 5. Pur non avendo raggiunto vendite da capogiro, si è istantaneamente trasformato in un cult unico nel suo genere, diverso dalle classiche opere che si amano o che si odiano: nel suo caso, o lo si ritiene un capolavoro oppure lo si è ignorato, proprio in ragione dei tratti fortemente distanti dal mercato di prima fascia. L'avventura sci-fi di Selene Vassos era un costrutto complesso, profondo, sfidante, criptico, praticamente l'antitesi vivente delle esclusive di Sony Interactive Entertainment, e nonostante queste caratteristiche abbiano tracciato di fronte a lei un percorso molto complesso, sono state sempre loro a consentirle di far breccia con forza nel cuore del suo pubblico di riferimento.

Da Returnal a Saros

Returnal era un videogioco estremamente profondo. Oltre ad aver di fatto creato un genere al di là delle sue caratteristiche da roguelite, era legato a una narrazione molto alta e soprattutto di natura allegorica, nella quale ogni elemento puntava alla coerenza e all'armonia ludonarrativa, ma richiedeva al giocatore di lavorare per interpretarla e assorbirla fino in fondo. Avete mai pensato a questo come un limite? Al fatto che Returnal stesse facendo qualcosa di "troppo complesso" sotto diversi punti di vista?

Returnal è uno dei videogiochi più profondi e complessi degli ultimi anni, forse la cosa più vicina filosoficamente all'idea di Silent Hill 2

Con Returnal ci siamo mossi per creare qualcosa di audace, inoltre sentivamo di aver la responsabilità di coprire il periodo di lancio di PlayStation 5 condividendo la nostra idea riguardo il possibile futuro dei videogiochi. Ci dicevamo: "Questa è una nuova generazione. Cosa possiamo fare? Come possiamo sfidare i giocatori?". PlayStation ha supportato questo nostro sforzo. Allora ho lavorato con Harry Krueger, director di Returnal, ed entrambi volevamo raccontare una vicenda ammaliante e misteriosa, una che non ha mai cessato di evolversi nel tempo, ed è stata la stessa PlayStation a dirci: "Questa roba spacca. Questa roba è speciale. Non abbiamo mai visto niente del genere prima". Da creatore, posso assicurarvi che mi chiedo sempre se al pubblico arriverà quello che vogliamo comunicare. A essere onesto, e questo vale anche per Saros, non sappiamo come le persone reagiranno al gioco, ma posso garantirvi che adesso mi sento proprio come mi sentivo con Returnal, e sono molto orgoglioso di quel gioco.

Saros è un videogioco molto profondo, ma è profondo in maniera simile a un iceberg. Se vuoi approcciare Saros sulla superficie puoi farlo, esattamente come succedeva con la storia di Selene. Allora si poteva dire: "Ecco, Selene si è schiantata su questo pianeta. Bene: ammazziamo alieni, questa è la storia". Ma scavando in profondità s'incontravano tanti altri strati: è qualcosa che volevamo fare, è stato intenzionale, e credo che ci siamo riusciti. Saros è nato su quelle stesse fondamenta, volevamo creare qualcosa di nuovo per mettere alla prova prima noi stessi e poi i giocatori, perché sapevamo che persone come voi avevano già giocato Returnal, e non volevamo fare la stessa cosa. Volevamo raggiungere un nuovo livello, esplorare nuovi temi, un nuovo pianeta, un nuovo mondo. Per rispondere alla domanda iniziale: sì, pensieri di questo genere sono sempre fissi in testa, ma PlayStation ha sempre supportato la nostra visione, così come l'aspirazione di creare qualcosa di nuovo e di audace. Lo stesso vale per Saros, che vuole essere qualcosa di speciale.

Saros cerca di allargare l'obiettivo di Returnal, partendo dalle stesse fondamenta, ma mirando molto più in alto

Non c'è un modo carino per fare questa domanda, non vorremmo risultare antipatici. Ma diciamo che siamo sempre rimasti stupiti dal fatto che un videogioco secondo noi eccezionale come Returnal non abbia ottenuto la diffusione che meritava. Vi siete domandati il perché? E, soprattutto, avete tenuto conto della risposta che vi siete dati durante la creazione di Saros?

Certamente, non preoccupatevi. Io amo Returnal. Posso dire con certezza che è davvero una situazione rara quella di sviluppare un gioco che ami giocare, e la stessa cosa mi sta succedendo oggi con Saros. Potrei avviare Saros adesso e lo amerei, la stessa cosa vale per Returnal. Da questo presupposto nasce inevitabilmente la domanda: "In quale modo la nostra formula avrebbe potuto ottenere maggiore risonanza?". Quindi assolutamente sì, direi che è qualcosa che abbiamo considerato. Con Saros avevamo la certezza di stare già lavorando a qualcosa di speciale e c'è stato un momento in cui siamo passati da: "Returnal è Returnal, ora facciamo qualcosa di nuovo" a: "No, Returnal era speciale, cerchiamo un modo per costruire sopra quel successo. Cerchiamo di imparare il più possibile, crescere come autori e continuare a costruire".

Per noi Saros è stato questo: costruire sul successo, sulla formula di Returnal in cui credevamo così tanto e sto parlando proprio dell'idea alla base del videogioco, mantenendo intatta la volontà di creare qualcosa di nuovo. A quel punto Saros è diventato il meglio di quei due mondi: volevamo plasmarlo sì perché fosse qualcosa di totalmente nuovo, ma qualcosa che più giocatori potessero apprezzare, al quale potessero dare un'occasione. La verità è che sono incredibilmente curioso di parlare con le persone quando il gioco sarà uscito. Spero che ameranno Saros almeno quanto lo amo io, che lo vivano e che scoprano la sua storia.

Il cambiamento più importante di Saros è quello apportato alla narrazione: più cinematografica, più universale, per certi versi più ambiziosa

Saros ha una narrazione di stampo sci-fi e cosmic horror che è decisamente più esplicita e cinematografica rispetto a Returnal, nonostante abbia mantenuto uno strato di profondità metaforico forse ancor più sottile che in passato. Come è nata la decisione di mettere in scena questa grande storia di fantascienza? Dobbiamo interpretare anche questa come un allargamento dell'ambizione?

Era qualcosa che volevamo fare come studio, come Housemarque. Ovviamente non volevamo ripeterci, avevamo già fatto Returnal e Saros non è una continuazione di Returnal o della sua formula narrativa. Si tratta di un mondo dark sci-fi completamente nuovo. Direi che è stato un processo di espansione... anzi direi che è un po' come Yin e Yang. C'è Returnal e poi c'è Saros. C'è la natura criptica del pianeta Carcosa e dell'eclissi, di cui ovviamente io e te adesso non parleremo per non rovinare la sorpresa a nessuno (ride). Abbiamo preso la decisione consapevole di fare una serie di cose nuove.

Volevamo aggiungere più personaggi e abbiamo preso ispirazione dagli equipaggi tipici della fantascienza, i litigi, le dinamiche delle persone che urlano nel mezzo di un conflitto che si vedono così tanto nei film del genere. A questo proposito, sapevamo che lavorando con Rahul e tutto il resto del cast avevamo a disposizione degli attori incredibili e quando hai degli attori tanto talentuosi a disposizione è naturale volerli vedere mentre recitano. Abbiamo compiuto la scelta intenzionale di avere un incipit del gioco simile a quello di Returnal, per poi far entrare in scena all'improvviso altre persone che ce l'hanno con te, c'è tensione, c'è dramma. Questa scelta è stata parte di un processo ponderato: volevamo che si percepisse di esperire qualcosa di simile a Returnal, per poi rompere quelle aspettative. Più in generale, volevamo espandere la dinamica della narrazione, i punti di vista, il nostro storytelling. Sono molto orgoglioso del risultato.